27 C
Mogadishu
Monday, April 6, 2026
Wararka

Maxay Fiqi iyo Cali Xoosh ku soo arkeen qeybo ka mid ah Baydhaba? + Sawirro

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Baydhaba (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi, iyo Wasiirka Arrimaha Gudaha, Federaalka iyo Dib-u-heshiisiinta, Cali Yuusuf Cali (Xoosh) ayaa booqasho ku tegay qaybo ka mid ah magaalada Baydhaba.

Wasiirrada ayaa halkaas kula kulmay shacabka iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, iyagoo kormeeray xaaladda amniga iyo horumarka laga sameeyay sugidda xasilloonida.

Booqashadan ayaa muujinaysa dadaalka joogtada ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ku bixineyso xoojinta amniga, kobcinta kalsoonida shacabka, iyo adkeynta xiriirka u dhexeeya dowladdu iyo bulshada.

Intii ay ku sugnaayeen Baydhaba, Wasiirrada ayaa si weyn u adkeeyay muhiimadda ay leedahay in amniga iyo is-dhexgalka bulshada la isku xiro, maadaama nabad waarta lagu gaari karo oo keliya marka ay shacabka iyo hay’adaha amniga si dhow u wada shaqeeyaan.

Waxay tilmaameen in shacabka ay laf-dhabar u yihiin amniga, isla markaana ay door muuqda ku leeyihiin ka hortagga iyo la dagaallanka khataraha amni.

Sidoo kale, Wasiir Fiqi iyo Cali Xoosh ayaa ku ammaanay shacabka magaalada Baydhabo doorkooda firfircoon ee nabadeynta iyo la-dagaallanka argagixisada.

Ugu dambeyntiina, wasiirrada ayaa caddeeyay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ka go’an tahay dardargelinta howlgalada lagu ciribtirayo kooxaha amni-darrada wada, iyo xoojinta wada-shaqeynta u dhexeysa shacabka iyo ciidamada qalabka sida.

- Advertisement -
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved