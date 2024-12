Maxay ka dhigan tahay billada uu Xasan Sheekh guddoonsiiyay Prof. Cabdalla?

By Maxamuud Hoori

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxa ay ka dhigan tahay milgaynta iyo xurmaynta qalinka, tixgelinta gaarhaya aqoonta, ilaalinta naftiihuraha cilmibaarista, bidhaaminta gudashada iyo garashada daljirka, muujinta hormuudka iyo foolaadka danjiraha qalinka iyo qoraalka ummadda Soomaaliyeed.

Xeeldheere Cabdalla Cumar Mansuur iyo Xurmo Prof. Annarita waxa ay astaan u yihiin dadnimada iyo kartida qofka. Marka aad dheehato dhanbaallada taariikhda iyo galalka ummadaha kale waxa aad ogaanaysaa qiimaha iyo qaayaha ay leedahay in wax laga dhaado, laga gunto, laga weeleeyo, laga xigto, laga ururiyo geeddisocodkooda aqooneed iyo sahankooda ku qotoma waaya-aragnimada iyo dunwanaagga qofnimo.

Shirkan lagu maamuusayey Cilmibaarista iyo daaraasaadka waxa iska kaashaday Wasaaradda waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare, Ururka Caalamiga ah ee Daraasaadka Soomaaliya — Somali Studies International Association – (SSIA) iyo Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed.

BARE SARE CABDALLE CUMAR MANSUUR waa canqariye bulsho, ababiye dhallaan, gaadiidcelis qaran, marna waa layliyay qof kasta oo u hollada inuu qalinka mar uun wax ku duugo.

Xeeldheere Cabdalle Cumar Mansuur waxa uu horay u yri : “Waxa ina mideeya, waa afka hooyee, aynu midayno, habdhigaalkiisa”.

Badweyn moolkeedu fog yahay ayaa lagu tilmaamaa marka laga hadlayo qiimaha qalinka.Milggayn iyo maamuusid ayuu huwiyey Madaxweynaha Qaranku Pfof Cabdalle Cumar Mansuur. Qaranjabkii Soomaaliya ku habsadey waxa uu meesha ka saaray kaalinta cilmibaarista iyo ilaalintii qalinka iyo qoraalka.

Taasina waxa ay keentay in dhaqankii baylah noqdo, sooyaalkii dhalan-rogmo, afkii dhimaal iyo hoos-u-dhac ku yurursado, cilmibaaristii na gaaggaxdo, gabaabsi noqoto haybtii ummaddu lahayd. Waxase dhexda u xirtay inuu badbaadiyo wixii Soomaali lahayd maarshaalka garashada mudane maddaale Prof Cabdalla Cumar Mansuur.

Haddii aan qeyb ka mid ah waxqabadkiisa ina xusuusiyo waxa ka mid ah: Bahda Afafka Kushiitik iyo Taariikhda af Soomaaliga, Astaamaha Guud ee Maansada Soomaaliyeed, Diiwaanka Ereybixnta Af Soomaaliga (1) (Ereybixnta Maamulka & Afka)—Mansuur (diyaarin & ururin), Diiwaanka Ereybixinta Af Soomaaliga (2) (Ereybixnta Cilmiga)—Mansuur (diyaarin & ururin), Diiwaanka Ereybixnta af Soomaaliga (3) (Ereybixnta Farsamada & Culuunta)—Mansuur (diyaarin & ururin), Le Lingue Cuscitiche e il Somalo (8), La Storia della Religione Tradizionale del Cusciti (The History of the Cushitic Traditional Religion), Taariikhda Afka & Bulshada Soomaaliyeed, Habdhigaalka af Soomaaliga Guud —Midayn, Horumarin & Casriyayn, Barashada Naxwaha af Soomaaliga —Mansuur & Annarita Puglielli, Qaamuuska af Soomaaliga —Mansuur & Annarita Puglielli, Qaamuuska Dugsiyada af Soomaaliga —Mansuur & Annarita Puglielli, Seeska Naxwaha af Soomaaliga—Mansuur & Idiris M. Cali.

MAARSHAALKA GARASHADU waa maanso kooban oo aan ku cabbiray qiimaha iyo milgaha uu leeyahy mudane Xeeldheere Cabdalla Cumar Mansuur. Waxa ayna tiri:

Afka mirifrirkiisiyo

Buuni weeye Mansuur

Mahwi weeye aan gurin

Mufti weeye gaammurey

Muqni weeye kaafiya

Muguc weeye shaafi ah

Mad-hab weeye teeri ah.

Qaamuuska madiga ah

Ereyada magowsaday

Makaabkiisu adag yahay

Milayguu u sarakacay

Mar hadduu innoo qoray

Mintid weeye gudasho leh

Marna waa maddaaliyo

MAARSHAALKA GARASHADA!

Moorada naxwaha guud

Magaciyo falkaabyada

Meelaynta weedhaha

Maaraynta qurubyada

Iyo magacuyaallada

Waa maqaddamkeedoo

Qofna ku ma masuugoo

Ku ma furo masaladaha

Muran iyo akeekamid.

Marna hirarka gabayguu

Milaalaa mudhbixiyaa

Marsadiisa joogaa

Miisaan gorfaynliyo

Mahadhooyin curiyaa

Muhashada aqoontuu

Marsinkeeda keenaa

Madal loo hiloobuu

Maageer u waabaa.

Waa musbaax hanuunoo

Mugddi lagaga guuroo

Mowjadaha ogaalkuu

Marjiceeda noo yahay

Maaraynta xarafkana

Marmaroor hadduu galo

Midayn laysu weriyiyo

Masdarkeeda weeyaan.

Taariikhda moolka ah

Maalmaha silsaladda ah

Maansadeenna Soomaal

Miiddiyo macaanka leh

Madxaf laga gunnaystiyo

Musdanbeedka weeyoo

Maankiyo garaadkuu

Misciliil u yahay adag.

W/Q: Maxamuud Cali Aadan (Hoorri)

Cilmibaare ka tirsan akademiyadda dhaqanka, cilmiga & suugaanta iyo bare ka ah jaamacadda ummadda Soomaaliyeed.