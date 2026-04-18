Maxay ka wada-hadleen Xasan iyo Ra’iisul wasaaraha Serbia? + Sawirro

By Jamaal Maxamed
1 min.
Antaaliya (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Turkiga ayaa maanta kulan doceed la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha dalka  Serbia, Prof. Dr. Đuro Macut, oo ay isku arkeen Madasha 5-aad ee Diblomaasiyadda Antaaliya (ADF2026).

Kulanka dhex-maray labada mas’uul ayaa waxaa diiradda lagu saaray xiriirka taariikhiga ah ee Soomaaliya iyo Serbia, kaas oo soo bilowday 1960-kii xilligii la aasaasay Dhaqdhaqaaqa Dalalka Dhexdhexaadka ah (Non-Aligned Movement), iyaga oo isla gartay muhiimadda uu leeyahay in lasii xoojiyo.

Sidoo kale, intii uu kulanku socday labada dhinac waxay isla garteen inay jiraan fursado ballaaran oo lagu horumarin karo iskaashiga dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo kheyraadka dabiiciga ah, gaar ahaan shidaalka iyo gaaska.

Ra’iisul Wasaaraha Serbia oo madasha ka hadlay ayaa carrabka ku adkeeyay in dalkiisu uu taageersan yahay madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Soomaaliya, uuna tixgelinayo mabda’a faragelin la’aanta arrimaha gudaha.

Si kastaba,  Serbia ayaa kamid ah Dowladaha Soomaaliya ka taageera dhinaca tababarka Ciidamada Qalabka, gaar ahaan ilaalada madaxda Qaranka, maadaama dhowr cutub oo hadda shaqeeya lagu soo tababaray dalkaasi.

Inta badan ciidamadaas ayaa lagu tababaraa Kulliyadda milatariga ee Marshal Tito ee loo garan ogyahay Kula Training Center.

Madaxweynaha Soomaaliya ayaa weli sii wada kulamada gaar gaarka ah ee uu la yeelayana madaxda caalamka ee isugu tegay magaalada Antaaliya ee dalka Turkiga oo lagu qabtay Madasha 5-aad ee Diblomaasiyadda Antaaliya (ADF2026)

QORAALKII HORE
Muxuu Lafta-gareen kala hadlay Xildhibaannada uu kula shiray Nairobi? + Sawirro
QORAALKA XIGA
Saciid Deni oo isbeddel wayn ku sameeyay hoggaanka Booliska Puntland
Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu.

