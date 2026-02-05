Muqdisho (Casimada Online) – Golaha Wasiirrada Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay heshiis muhiim ah oo lagu horumarinayo gaadiidka Badda, kuwaas oo lala soo galay dowladda Turkiga oo taageerada ugu wayn siiso Soomaaliya.
Kulanka Golaha oo uu guddoomiyey Ra’iisul Wasaate Xamza Cabdi Barre, ayaa waxaa lagu meelmariyay heshiisyadan, iyada oo xukuumaddu sheegtay in lagu tayeynayo adeegyada dowladda, waxa ayna kala yihiin;-
𝟏- 𝐇𝐞𝐬𝐡𝐢𝐢𝐬 𝐢𝐬-𝐚𝐟𝐠𝐚𝐫𝐚𝐝 𝐨𝐨 𝐮 𝐝𝐡𝐞𝐱𝐞𝐞𝐲𝐚 𝐃𝐨𝐰𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐅𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚𝐚𝐥𝐤𝐚 𝐒𝐨𝐨𝐦𝐚𝐚𝐥𝐢𝐲𝐚 𝐢𝐲𝐨 𝐃𝐨𝐰𝐥𝐚𝐝𝐝𝐚 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢𝐠𝐚, 𝐤𝐚𝐚𝐬 𝐨𝐨 𝐤𝐮 𝐬𝐚𝐚𝐛𝐬𝐚𝐧 𝐢𝐬𝐤𝐚𝐚𝐬𝐡𝐢 𝐠𝐚𝐚𝐝𝐢𝐢𝐝𝐤𝐚 𝐛𝐚𝐝𝐝𝐚.
𝟐- 𝐀𝐱𝐝𝐢𝐠𝐚 𝐒𝐡𝐚𝐪𝐚𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚 𝐁𝐚𝐝𝐝𝐚 (𝟐𝟎𝟎𝟔).
𝟑- 𝐇𝐞𝐬𝐡𝐢𝐢𝐬𝐤𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐍𝐚𝐢𝐫𝐨𝐛𝐢 𝐞𝐞 𝐤𝐚 𝐬𝐚𝐚𝐫𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐛𝐮𝐫𝐛𝐮𝐫𝐤𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐚𝐚𝐤𝐢𝐢𝐛𝐭𝐚 𝐞𝐞 𝟐𝟎𝟎𝟕.
𝟒- 𝐀𝐱𝐝𝐢𝐠𝐚 𝐂𝐚𝐚𝐥𝐚𝐦𝐢𝐠𝐚 𝐚𝐡 𝐞𝐞 𝐜𝐚𝐛𝐛𝐢𝐫𝐤𝐚 𝐜𝐮𝐥𝐚𝐲𝐬𝐤𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐚𝐤𝐢𝐢𝐛𝐭𝐚 𝐞𝐞 𝟏𝟗𝟔𝟗.
Haddaba Maxay Somalia ka faa’iideysaa hehsiisyada ay ansixiyeen Golaha Wasiirrada?
Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Xukuumadda Soomaaliya, Mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur (Jaamac) oo warsaxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in heshiisyada la galay ay diiradda saarayaan ilaalinta badqabka badda, ayna kor u qaadayaan kalsoonida iyo sumcadda dalkeenna.
Sidoo kale wuxuu u mahadceliyay Golaha Wasiirrada Soomaaliya oo maanta iyagu meel-mariyay, si loo dhaqan-geliyo heshiiyadaasi.
“Waxaan Golaha Wasiirrada shaarfta leh uga mahadcelinayaa ansixinta heshiisyada muhiimka ah ee la xiriira horumarinta badda iyo badmaaxiinta Soomaaliyeed. Heshiisyadani waxay xoojinayaan iskaashiga caalamiga ah, ilaalinta badqabka badda, kor u qaadidda kalsoonida iyo sumcadda dalkeenna, iyo ilaalinta xuquuqda shaqaalaha badda” ayuu yiri Wasiir Jaamac.
Waxaa kale oo uu intaasi kusii daray “Tallaabooyinkani waxay qeyb muhiim ah ka yihiin siyaasadda guud ee Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ku aaddan horumarinta arrimaha badda iyo dhaqan-gelinta Qorshaha Isbeddelka Qaranka”.