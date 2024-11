Maxay xildhibaanada BF ee Jubbaland ka yiraahdeen shirka wadatashi ee Axmed Madoobe?

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Xildhibaannada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay deegaanada Jubbaland ayaa badankood aqbalay shirka wada-tashi ee dhawaan ka dhacaya magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel-gaarka ee Jubbaland.

Madaxweynaha dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa shalay shir wada-tashi ah isugu yeeray xildhibaanada labbada aqal ee baarlamaanka JFS ku metela Jubbaland, iyadoo uu xildhibaannada casuumay 8-da bishaan.

Xildhibaannadan oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay tagayaan Kismaayo, yna aqbaleen casuumaadda Axmed Madoobe, oo haatan is-hayaan dowladda Xasan Sheekh Maxamuuf.

In ka badan 40 Mudane ayuu qorshuhu yahay inay gaaraan Kismaayo, kuwaasi oo ka qeyb-galaya shirka wadatashiga ee ugu yeeray madaxweyne Axmed Madoobe, sida uu shaaciyay Xildhibaan Xasan Yare.

“Waxaan rabaa in aan idin sheego in aan aqbalnay inaan aadno Kismaayo, waxaan u tageynana waa wada-tashi, waana la soconaa daruufaha siyaasadeed ee dalka marayo, Xildhibanada labada aqal ee baarlamaanka ku matala Jubaland waxa ay ka kooban yihiin 51, in kabadan 40 ayaa gaari doonto Jubbaland oo u diyaar ah inay gaari doonaan,” ayuu yiri Xildhibaan Xasan Yare.

Xiisadda siyaasadeed ee Jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa cirka isku shareertay wixii ka dambeeyey markii Axmed Madoobe uu ka tegay shirkii golaha wadatashiga qaranka oo Muqdisho ka socday.

Arrinta ugu weyn ee la isku hayo waa nooca doorasho ee Xasan Sheekh uu rabo oo qof iyo cod ah iyo qorshaha Axmed Madoobe oo doorasho dadban ah, waxaana muuqata in khilaafka labada dhinac uu cirka isku sii shareerayo.

Axmed Madoobe ayaa la sheegay inuu qorsheynayo inuu qabsado doorasho dadban, taas oo bilaaban doonta toddobaadyadaan.

Dhankiisa Xasan Sheekh ayaa gadaal ka riixaya qorshihii lagu ansixiyey shirka golaha wadatashiga qaran oo dowlad goboleedyada loogu ogolaaday muddo kororsi hal sano ah, si sanadka dambe loo bilaabo doorashooyin qof iyo cod ah oo ka dhaca dowlad-goboleedyada.

Axmed Madoobd oo qodobkaas ka carooday ayaa isaga baxay shirka, waana diiday muddo kororsiga halka sano ah ee dowlad-goboleedyada kale ay ogolaadeen, maadaama ay ku adag tahay in doorasho qof iyo cod ah uu galo.

Si kastaba, tan ayaa ka dhigan in Axmed Madoobe uu qaaday jidkii Saciid Deni oo horey u kala furteen dowladda dhexe, waxayna midaan cadaadiska siyaasadeedka ku kordhineysa ra’iisul wasaare Xamza oo isagu horey u lumiyay taageerada inta badan maamullada dalka.