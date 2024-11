Turkiga oo soo jeediyay in deked badeed la siiyo Itoobiya – Sidee?

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Turkiga oo weli ku howlan xalinta xiisadda diblumaasiyadeed ee ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa sameeyay soo jeedin cusub.

Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan oo haatan ku sugan dalka Jabuuti ayaa shaaciyay muhiimada ay leedahay in la aqoonsado madax-banaanida Soomaaliya, taas oo macnaheedu tahay in Itoobiya dib uga joogsato is-afgaradkii horaantii sanadkaan ay la gaartay Somaliland.

Sidoo kale waxa uu muujiyay sida ay lagama maarmaa u tahay in Itoobiya ay hesho marin badeed, isagoo sheegay in dalkiisu uu ka shaqeynayo heshiis guud oo ku habboon labada dhinac.

Fidan waxa uu carabka ku adkeeyay in heshiis la gaaro uu u baahan yahay in shuruud la’aan ah loo aqoonsado madax-bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, ayadoo intaas dheer tahay in baahida ay Itoobiya u qabto badda lagu gaaro hab nabadeed.

“Itoobiya oo ah dal aan bad laheyn oo ay ku nool yihiin dad aad u badan waxay gebi ahaanba ku tiirsan yihiin ganacsiga badda,” ayuu yiri Fidan oo sheegay in tani ka dhigeyso gelitaanka badda mid muhiim u ah danaha dhaqaale ee Itoobiya.

Turkiga ayaa haatan dadaal badan ku bixinaya sidii labada dal u gaari lahaayeen heshiis, xilli ay fashilmeen wada-hadalladii u dambeeyay ee Turkiga uu garwadeenka ka ahaa.

Ankara ayaa xaqiijisay in ay la shaqeynayaan dhammaan dhinacyada ay khuseyso arrintaan, iyadoo ujeedadu tahay in la gaaro heshiis guud oo qanciya dhammaan dhinacyada oo ula jeedo Soomaaliya iyo Itoobiya, si gobolka u noqdo mid xasiloon.

Jabuuti ayaa dhawaan usoo bandhigtay Itoobiya deked ay si gaar ah u isticmaasho, taasi oo noqon doonta dekedda magaalada Tadjoura oo 100 KM u jirta xuduudka Itoobiya, islamarkaana leh waddo horay loo dhisay

Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa diidaneyn in Itoobiya hesho deked ay isticmaasho, taas oo loo marayo sifo sharci ah, oo ka gedisan wadada ay hadda Itoobiya ku raadineyso dhul badeedka.