IRAN oo xukun dil ah ku fulisay muwaadin Yahuudi ah oo geystay…

Tel Aviv (Caasimada Online) – Iran ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay muwaadin Yuhuudi ah, kaasi oo lagu helay dambi dil ah, sida uu sheegay urur aan dowli aheyn, xilli ay sare u sii kacayso xiisadda kala dhaxaysa Israa’iil.

Arvin Ghahremani ayaa lagu daldalay xabsi ku yaalla magaalada galbeed ee Kermanshah kadib markii lagu helay dambi ah in uu dil gaystay intii uu socday gacan ka hadal, sida ay sheegtay kooxda xuquuqul insaanka Iran (IHR) ee fadhigeedu yahay Norway.

“Ayadoo ay jirto halista dagaal ay la gasho Israa’iil, Jamhuuriyadda Islaamiga ah waxay dil toogasho ah ku fulisay Arvin Ghahremani, oo ahaa muwaadin Yuhuudi ah oo Iran u dhashay,” ayuu yiri agaasimaha IHR Mahmood Amiry-Moghaddam, isaga oo intaa ku daray in kiis sharciyeedkan uu lahaa “cillado weyn”.

“Si kastaba ha ahaatee, waxaa tani dheer, Arvin wuxuu ahaa Yuhuudi, islamarkaana nacaybka heer dowladeed ee ka dhanka ah Yuhuudda Iran ayaa shaki la’aan ah kaalin muhiim ah ka cayaaray fulinta xukunkiisa,” ayuu Amiry-Moghaddam ku daray.

IHR waxa ay sheegtay in Ghahremani lagu eedeeyay in uu nin dilay intii uu socday gacan ka hadal ka dhacay Kermanshah laba sano ka hor. Balse waxa ay sheegtay in sida qoyskiisu ay sheegeen in lagu weeraray mindi, uuna isku difaacay hubkii uu watay.

Hooyada Ghahremani, Sonya Saadati, waxay codsatay in naftiisa la badbaadiyo.

Qoyskiisu waxa ay ku booriyeen qaraabada dhibbanaha in ay qaataan lacag diyo ah sida uu dhigayo sharciga Islaamiga Iran ee ciqaabta (qasaasidda), kaas oo ogolaanaya bedelkan.

Shabakadda Mizan Online ee garsoorka Iran ayaa xaqiijisay xukunka Ghahremani, iyadoo sheegay in qoyska dhibbanaha ay “diideen inay aqbalaan” heshiiskan oo kale.

Mizan, oo aan warbixinteeda ku xusin caqiidada Yuhuudda ee Ghahremani, ayaa sheegtay in gacan ka hadalka uu dhacay November 2022 sababo la xiriira khilaaf dhaqaale. Ghahremani ayaa toori ku dilay dhibbanaha.

Qareenada eedaysanaha ayaa codsaday in dib loo maxkamadeeyo saddex jeer, balse codsi kasta waa la diiday, ayay raacisay.

Mizan waxa ay sheegtay in Ghahremani uu ahaa 21 jir wakhtigii gacan ka hadalka. Si kastaba ha ahaatee IHR waxa ay sheegtay in uu ahaa 18 jir markaas, iyada oo warar kale ay sheegayaan in uu ahaa 20 ama 21 jir markii la dilayay.

Sida ay sheegtay IHR, Iran waxaa ku soo badanaya dilalka, iyadoo ugu yaraan 654 qof la daldalay sanadkan oo ay ku jiraan 166 bishii October oo kaliya.

Voa