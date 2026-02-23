Maxay yihiin 15-ka bangi ee uu shatiga siiyay Bankiga Dhexe ee Soomaaliya?

Muqdisho (Caasimada Online) – Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta shaaciyay magacyada 15 bangi oo uu shati siiyay.
Bangiyadan oo dhammaantood soo buuxiyay shuruudaha hannaanka shati-siinta Bangiga Dhexe, 14 ka mid ah waa bangiyo maxalli ah, halka hal bangi uu yahay mid caalami ah, sida ku cad war-saxaafadeed kasoo baxay Bangiga Dhexe.
“Bangiga Dhexe ee Soomaaliya wuxuu sii xoojinayaa hannaanka maaliyadeed ee dalka isaga oo u maraya shati-siinta iyo kormeerka hay’adaha iyo shirkadaha laf-dhabarta u ah adeegyada maaliyadeed ee dalka.”
Bangiga ayaa sheegay in aas-aaska adag ee hannaanka maaliyadeed uu yahay tiirka lagu gaari karo mustaqbal maaliyadeed iyo mid dhaqaale oo waara.
Sidaas darteed, Bangiga Dhexe ayaa mudnaan siinaya dhisidda hannaanka maaliyadeed si uu u noqdo mid xasilloon, loo dhan yahay, isla markaana la isku halayn karo.
Dhawaan, Bankiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa markii u horeysay shati-siiyay 7 shirkadood oo bixiya maalgelimaha yar-yar ee aan dhigaalka qaban, taas oo ah tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo nidaamka maaliyadda dalka.
Go’aanka shati siinta ayaa yimid kadib dib-u-eegis lagu sameeyay sharciga hay’adaha maaliyaddda, isla markaana la meel-mariyey xeernidaamiyaha shati siinta hay’adaha bixiya amaahda yar-yar ee aan dhigaalka qaadan.
Si kastaba, shati-bixintan ayaa waxay shirkadaha fursad u siinaysaa inay bixiyaan adeegyo maaliyadeed oo waafaqan shareecada Islaamka, isla markaana fudud, oo u adeegaya bulshada aan si buuxda uga faa’iideysan nidaamka bangiyada ganacsiga.
Hoos ka akhriso magacyada 15-ka bangi:
- Amal Bank
- Amana Bank
- Agro Bank
- Bulsho Bank
- BB Bank
- Dahabshiil Bank
- Daryeel Bank
- IBS Bank
- Idman Bank
- Som Bank
- Salaam Somali Bank
- GIB Bank
- My Bank
- Premier Bank
- Ziraat Bankasi