Wararka

Maxay yihiin 15-ka bangi ee uu shatiga siiyay Bankiga Dhexe ee Soomaaliya?

By Guuleed Muuse
Muqdisho (Caasimada Online) – Bangiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa maanta shaaciyay magacyada 15 bangi oo uu shati siiyay.

Bangiyadan oo dhammaantood soo buuxiyay shuruudaha hannaanka shati-siinta Bangiga Dhexe, 14 ka mid ah waa bangiyo maxalli ah, halka hal bangi uu yahay mid caalami ah, sida ku cad war-saxaafadeed kasoo baxay Bangiga Dhexe.

“Bangiga Dhexe ee Soomaaliya wuxuu sii xoojinayaa hannaanka maaliyadeed ee dalka isaga oo u maraya shati-siinta iyo kormeerka hay’adaha iyo shirkadaha laf-dhabarta u ah adeegyada maaliyadeed ee dalka.”

Bangiga ayaa sheegay in aas-aaska adag ee hannaanka maaliyadeed uu yahay tiirka lagu gaari karo mustaqbal maaliyadeed iyo mid dhaqaale oo waara.

Sidaas darteed, Bangiga Dhexe ayaa mudnaan siinaya dhisidda hannaanka maaliyadeed si uu u noqdo mid xasilloon, loo dhan yahay, isla markaana la isku halayn karo.

Dhawaan, Bankiga Dhexe ee Soomaaliya ayaa markii u horeysay shati-siiyay 7 shirkadood oo bixiya maalgelimaha yar-yar ee aan dhigaalka qaban, taas oo ah tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo nidaamka maaliyadda dalka.

Go’aanka shati siinta ayaa yimid kadib dib-u-eegis lagu sameeyay sharciga hay’adaha maaliyaddda, isla markaana la meel-mariyey xeernidaamiyaha shati siinta hay’adaha bixiya amaahda yar-yar ee aan dhigaalka qaadan.

Si kastaba, shati-bixintan ayaa waxay shirkadaha fursad u siinaysaa inay bixiyaan adeegyo maaliyadeed oo waafaqan shareecada Islaamka, isla markaana fudud, oo u adeegaya bulshada aan si buuxda uga faa’iideysan nidaamka bangiyada ganacsiga.

Hoos ka akhriso magacyada 15-ka bangi:

  1. Amal Bank
  2. Amana Bank
  3. Agro Bank
  4. Bulsho Bank
  5. BB Bank
  6. Dahabshiil Bank
  7. Daryeel Bank
  8. IBS Bank
  9. Idman Bank
  10. Som Bank
  11. Salaam Somali Bank
  12. GIB Bank
  13. My Bank
  14. Premier Bank
  15. Ziraat Bankasi

