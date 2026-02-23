Daawo: Muungaab oo si kulul ugu jawaabay Deni: Xamar waxba laga weydiin maayo

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Banaadir, ahna Duqa Magaalada Muqdisho, ayaa si adag ugu jawaabay Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni oo dhawaan si quus ah uga hadlay xaaladda Muqdisho.
Deni ayaa sheegay in caasimadda ay ka taagan tahay xaalad quus ah oo uu geliyay hoggaanka haatan talada dalka haya, sida uu hadalka u dhigay.
“Madaxda sidan u gashay caasimadda waa uga lexjeclo badanahay. Xogagaal ayaa ahay dalkaan halis badan ayaa ii muuqata,” ayuu yiri.
Guddoomiye Muungaab oo hadalka Deni daba socda ayaa sheegay in Muqdisho ay ku sugan tahay horumar, isla markaana aan laga warsaneyn xaaladda caasimadda nin xerada Xalane isku soo xiray.
“Nin xero isku soo xiray intuu makarafoon qaato habeen iyo maalin uu dhaho Xamar waxay ku sugan tahay, wax loo dulqaadan karo maahan. Xamar wanaag ayay ku sugan tahay ee ma wanaaga u diidan tahay?” ayuu yiri Guddoomiye Muungaab oo si duurxul ah ugu jawaabay Deni.
Waxa uu intaas kusii daray: “Xamar wax aad gelisid oo ku leedahay ma jirto. Xamar waxay ku sugan tahay horumar, nabad iyo qurux iyo bilic. Waxa ay qabatay doorasho toos ah oo qof iyo cod ah. Markaan rabitaan shaqsiyadeed oo qaawan dib uma celi karo Xamar.”
Si kastaba, magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe si weyn u soo kabanaysay, iyadoo shacabka ku naaloonayaan xasillooni amni, isla markaana ay ka raysteen qaraxyadii iyo falalkii amni-darrada ahaa ee ay geysan jireen kooxaha argagixisada.
