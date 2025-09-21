Wararka

Maxay yihiin ciidanka cusub ee Galayr ee Mareykanka uu u tababaray DF? + Video

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay ciidamo cusub oo kamid noqonaya kuwa gaarka ah ee Booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo loogu magac daray Galayr, isla markaana ah ciidamo leh xirfad sare, aadna u qalabeysan.

Ciidamada Galayr ayaa waxaa tababar siisay dowladda Mareykanka, isla markaana u dhammeystirtay qalabkooda, kuwaas oo haatan soo bandhigay dhoolatus cajiib ah.

Galayr waa cutub muhiim ah oo kusoo biiraya Booliska Soomaaliya, waxaana loogu talagay la dagaallanka cadowga gudaha iyo dibadda, sida ay shaacisay dowladda Soomaaliya.

Sidoo kale, waa ciidan awooda inuu dhaqso ku gaaro goobaha cadowga, loona carbiyay inay la dagaalamaan argagixisada gudaha, gaar ahaan kooxaha kasoo horjeedo dowladda.

Waxaa kale oo dhismadooda lagu sheegay inuu muhiim u yahay qorshayaasha haatan ay dowladda u dajisay amniga dalka, gaar ahaan soo afjariddda kooxaha argagixisada, iyaga oo ku biiri doono howlgallada haatan socda ee ay hoggaamineyso dowladda dhexe.

Si kastaba, Ciidanka Galayr ayaa noqonaya ciidan Soomaaliyeed oo casrigan la sameeyo kuwii ugu tayada fiicnaa, waxayna wajihi doonaan cadow kasta oo ay leedahay Soomaaliya.

Mareykanka ayaa horay Soomaaliya ugu tababaray kumaandooska Danab oo ka tirsan Xooga Dalka, kuwaas oo door muuqda ka qaata dagaalka Al-Shabaab, iyaga oo xittaa mararka qaar u daata deegaannada ay joogta kooxda, kadibna howlgal culus kasoo fuliya.

Soomaaliya, ayaa xilligan meel wanaagsan ka gaartay dhismaha ciidamada, waxaana ka caawiyay dowlado waa wayn, sida Mareykanka, Turkiga iyo kuwa kale oo saaxib  ah.


- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xaalad adag oo caawa ka taagan Dayniile iyo mucaaradka oo..
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved