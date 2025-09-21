Maxay yihiin ciidanka cusub ee Galayr ee Mareykanka uu u tababaray DF? + Video

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay ciidamo cusub oo kamid noqonaya kuwa gaarka ah ee Booliska Soomaaliyeed, kuwaas oo loogu magac daray Galayr, isla markaana ah ciidamo leh xirfad sare, aadna u qalabeysan.
Ciidamada Galayr ayaa waxaa tababar siisay dowladda Mareykanka, isla markaana u dhammeystirtay qalabkooda, kuwaas oo haatan soo bandhigay dhoolatus cajiib ah.
Galayr waa cutub muhiim ah oo kusoo biiraya Booliska Soomaaliya, waxaana loogu talagay la dagaallanka cadowga gudaha iyo dibadda, sida ay shaacisay dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale, waa ciidan awooda inuu dhaqso ku gaaro goobaha cadowga, loona carbiyay inay la dagaalamaan argagixisada gudaha, gaar ahaan kooxaha kasoo horjeedo dowladda.
Waxaa kale oo dhismadooda lagu sheegay inuu muhiim u yahay qorshayaasha haatan ay dowladda u dajisay amniga dalka, gaar ahaan soo afjariddda kooxaha argagixisada, iyaga oo ku biiri doono howlgallada haatan socda ee ay hoggaamineyso dowladda dhexe.
Si kastaba, Ciidanka Galayr ayaa noqonaya ciidan Soomaaliyeed oo casrigan la sameeyo kuwii ugu tayada fiicnaa, waxayna wajihi doonaan cadow kasta oo ay leedahay Soomaaliya.
Mareykanka ayaa horay Soomaaliya ugu tababaray kumaandooska Danab oo ka tirsan Xooga Dalka, kuwaas oo door muuqda ka qaata dagaalka Al-Shabaab, iyaga oo xittaa mararka qaar u daata deegaannada ay joogta kooxda, kadibna howlgal culus kasoo fuliya.
Soomaaliya, ayaa xilligan meel wanaagsan ka gaartay dhismaha ciidamada, waxaana ka caawiyay dowlado waa wayn, sida Mareykanka, Turkiga iyo kuwa kale oo saaxib ah.