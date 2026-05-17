27.4 C
Mogadishu
Sunday, May 17, 2026
Maxay yihiin heshiisyada waa wayn ee ay ansixiyeen Golaha Wasiirrada?

By Jamaal Maxamed
Muqdisho (Caasimada Online) – Golaha Wasiirrada Xukuumadda Soomaaliya oo maanta shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa ku meel-mariyay siyaasad qaran oo muhiim ah iyo heshiisyo lala soo galay dowladaha Sacuudiga iyo Turkiga oo kamid ah saaxibada Soomaaliya.

Qoraal kasoo baxay kulanka ayaa waxaa lagu sheegay in siyaasadaha, heshiisyada iyo xeer-nidaamiyayaasha la ansixiyay ay muhiim u yihiin horumarka Qaranka Soomaaliyeed, waxa ayna kala yihiin:-

1- Siyaasadda Qaran ee Horumarinta Isboortiga Soomaaliya

2- Xeer-Nidaamiyaha Dib-u-Howlgalinta iyo Mideynta Hannaanka Ceymiska Bulshada ee Qaranka Soomaaliyeed

3- Heshiiska u dhexeeya Dowladda Soomaaliya iyo Boqortooyada Sacuudiga kuna saabsan dhiirrigalinta iyo ilaalinta is-dhaafsiga Maalgashiyada.

4- Cusboonaysiinta heshiis u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga kuna saabsan Waxbarashada.

5- Xeerka Maamulka Goleyaasha Degmooyinka Gobolka Banaadir.

Sidoo kae, Golaha Wasiiradda, ayaa isla maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyay Mudane Maxamed Rabiic Yuusuf oo noqonaya Safiir Ku-xigeenka Ergada Soomaaliya u fadhida Qaramada Midoobay in loo dalacsiiyo darajada Safiir, wuxuunna noqonayaa Safiirka labaad ee Soomaaliya u fadhiya halkaas.

Dhinaca kale, Golaha Wasiirrada ayaa dhagaystay warbixinno ku saabsan doorashooyinkii qof iyo codka ee ka qabsoomay degmooyinka Koonfur Galbeed iyo kaalintii ay ka qaadatay Warbaahinta Qaranka iyo warbixin la xiriirta wadahaladii laga galay arrimaha doorashooyinka ee uu Madaxweynaha Jamhuuriyadda Hormuudka ka ahaa.

Jamaal Maxamed

