Maxkamad ku amartay Trump inuu bixiyo dammaanad u dhiganta $454 million

By Caasimada Online

New york (Caasimada Online) – Xaakin ku sugan magaalada New York ayaa Arbacadii diiday inuu hakiyo, amarka maxkamadeed ee sheegaya in madaxweynihii hore ee Trump uu bixiyo lacag gaadhaysa $454 million oo dollar, isaga oo racfaan ka qaatay.