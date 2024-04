Somaliland oo si caro leh uga jawaabtay bayaanka dalalka G7 ee heshiiska badda

By Guuleed Muuse

Hargeysa (Caasimada Online) – Xukuumadda Somaliland ayaa si adag uga jawaabtay bayaan kasoo baxay dalalka ugu hodansan caalamka ee la isku yiraahdo G7, kaasi oo ku aadanaa xiisadda ka dhalatay is-afgaradkii Addis Ababa ee Somaliland iyo Itoobiya.

Somaliland ayaa ka carootay in loogu yeero “gobol ka tirsan Soomaaliya,” sida lagu sheegay war-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Somaliland.

Sidoo kale waxaa lagu yiri qoraalka “Jamhuuriyadda Somaliland waa qaran madax-bannaan oo leh shuruucdiisa iyo dastuurkiisa, kaasi oo lagu meelmariyay afti dadweyne oo si dimuqraadi ah u dhacday.”

Bayaanka ay ka gubatay Somaliland ayaa waxa si wada-jir ah u soo saaray Wasiirada Arrimaha Dibedda dalalka G7 ee Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK, iyo Mareykanka, waxayna ugu baaqeen Soomaaliya iyo Itoobiya “inay furaan dhammaan marinada wada-hadalka si looga hortago in xiisadda ay kasii darto.”

Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay iyadna ku gacan sayrtay baaqa kasoo baxay dalalka ugu hodansan caalamka ee la isku yiraahdo G7, iyada oo meesha ka saartay wada-hadal ay la gasho Itoobiya.

Hoos ka aqriso qoraalka Somaliland uga jawaabta bayaanka dalalka G7;

Markaba horeba waxa xukuumadda iyo shacabka Jamhuuriyadda Somaliland si xoog leh uga cadhaysan yihiin luuqada uu xambaarsanaa warmurtiyeedkii ay soo saareen wasiirrada arrimaha dibadda ee G7, kaasi oo Jamhuuriyadda Somaliland ku tilmaamay “inay tahay gobol ka mid ah Soomaaliya.”

Waa dacaadnimo darro iyo wax aan laga aqbali karin dawladaha G7 oo si wanaagsan uga warqaba taariikhda midowgii labadii dal ee Somaliland iyo Soomaaliya inuu ahaa mid aan sharciyad ku sallaysnayn oo uu meesha ka baxay markii ay burburtay dawladdii Soomaaliya.

In lagu tilmaamo “Somaliland gobol ka mid ah Soomaaliya” iyo in magacyo la iska abuurto,la iskuna dayo in la tirtiro taariikhddu ma beddeli karto xaqiiqda iyo waaqiga dhabta ah.”

Jamhuuriyadda Somaliland waa qaran madax-bannaan oo leh shuruucdiisa iyo dastuurkiisa, kaasi oo lagu meel-mariyay afti dadweyne oo si dimuqraadi ah u dhacday.

Waana wax lagu dawakho in la arko dalalka G7 oo sheegta inay fulinayaan dimuqraadiyaddu ay go’aansadaan inay dayacaan xaqiiqada dimuqraadiyadda dhabta ah iyo deganaanshaha Somaliland.

Qarannimada Somaliland waa lama taabtaan aan laga gorgortami karin, waxana xukuumadda Somaliland ay si adag u diidan tahay iskuday kasta oo lagu wiiqayo himilooyinka iyo rabitaanka nabdoon ee shacbigeeda.

Ugu dambeyn waxaan xaqiijineyna dalalka G7 inay la socdaan gardarooyinka isa soo taraya ee Soomaaliya iyo iskudayga hoggaankeedu wadaa ay dib u soo istaadhi karto colaadii hore u dhex taalay Somaliland iyo Soomaaliya iyo mid cusub oo ay ka abuurto mandaqada dawladda taagta daran ee Muqdisho.