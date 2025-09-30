Maxkamadda G/Banaadir oo loo gudbiyay nin god ku aasay ilmo yar kadibna…

Muqdisho (Caasimada Online) – Xafiiska xeer ilaalinta guud ee Qaranka ayaa maanta Maxkamadda Gobolka Banaadir u gudbiyay kiis naxtin leh ah oo uu eedeysane ka yahay Cali Cabdi Sheekh Khadar (Dhegadiish) oo loo haysto inuu ilmo yar god ku riday kuna aasay, kadibna uu muuqaal ka duubay.
Xafiiska xeer ilaaliyaga guud ee qaranka oo war qoraal ah soo saaray ayaa sheegay in eedeysanaha uu hadda xiran yahay, isla markaana kiiskiisa la geeyay Maxkamadda Gobolka, si loo dhageysto, kadibna looga qaado tallaabo adag oo sharciga waafaqsan.
Maxkamadda ayaa ku qanacday caddeymaha hordhaca ah ee kiiska eedeysanaha, waxayna kadib amartay in xabsiga lagu sii hayo, sida ay caddeysay xeer iaalintu.
“Maxkamadda marka ay ku qanacday caddeymaha hordhaca ah ee kiiska ayay eedeysanaha u gudbisay xabsi ku heyn kumeel-gaar ah” ayaa lagu yiri qoraalka.
Booliska ayaa sidoo kale la faray inay xoojiyaan dadaalladoooda ku aadan ka hortagga dambiyada ka dhaca baraha bulshada, si wax looga qabto dhibaatootinka soo kordhay.
Dhanka kale, xeer ilaalinta ayaa digniin culus u dirtay dadka ku xadgudba carruurta, waxaana ay sheegtay in la’iskula xisaabtami doono falalka ka dhanka ah carruurta.
“Xafiisku, asaga oo gudanaaya mas’uuliyadda ilaalinta iyo karaamada carruurta Soomaaliyeed wuxuu digniin adag u dirayaa cidkasta oo ku xadgudubta carruurta in laga qaado tallaabo adag, lana horgeyn doono Maxkamadda awoodda u leh” ayuu lasii raaciyay.
Muuqaalka carruurta yar yar ayaa si weyn ugu baahay baraha bulshada, waxaana laga arki karaa eedeysane Cali Cabdi Sheekh oo badiil soo qaatay, kadibna qodaya god oo uu ugu dambeyn ku riday illaa 4 carruur ah, kuna aasay halkaas, iyada oo si weyn looga carooday.
Si kastaba ha’ahaatee, xeer ilaalinta oo kaashaneysa Booliska ayaa si deg-deg ah usoo qabatay eedeysanaha oo hadda xiran, loona gudbiyay Maxkamadda Gobolka Banaadir, si ay u dhageysato eedda culus ee loo haysto.
Maalmahan ayaa waxaa baraha bulshada ka dhacayay dambiyo kala duwan waa wayn, waxaana jira dhow tallaabo oo ay dowladdu qaaday, si loola xisaabtamo dambiileyaasha.
Kiiskii ugu dambeeyay oo ka dhacay garoonka ciyaaraha ee Muqdisho ayaa waxaa loo soo xiray illaa 7 dhalinyaro ah oo ku kacay falal halis galinaya naftooda iyo tan bulshada.
Ciidanka Booliska Soomaaliyeed waxay digniin adag u direen dhammaan dhalinyarada in aysan garoomada iyo goobaha kale ee bulshada la soo gelin wax kasta oo dhaawac ama dhibaato u horseedi kara naftooda iyo tan bulshada.
“Tooreeyada, sakiimaha, iyo wixii lamid ah waa ka mamnuuc garoomada iyo goobaha kale ee dadweynaha,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay taliska booliska Soomaaliyeed.
Waxaa intaas lagu sii daray: “Qof kasta oo lagu helo isagoo ku kacaya fal khatar gelinaya naftiisa iyo tan dadka kale waxaa laga qaadi doonaa tallaabo adag oo sharciga waafaqsan.”