Wararka

DF oo ku guuleysatay sii daynta muwaadiniin badan oo ku xirnaa dal kale

By Guuleed Muuse
1 min.
Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleysatay in laga sii daayo xabsiyo ku yaalla Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo in ka badan 50 muwaadin Soomaaliyeed oo halkaas maalmihii lasoo dhaafay ku xirnaa.

Sii daynta dadkaas waxaa door weyn ka qaatay Safaaradda Soomaaliya ee Tanzania, iyadoo Danjire Ilyaas Cali Xasan uu arrinta kala hadlay Safiirka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee Tanzania, Jean Pierra Massala.

Danjiraha Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada uga mahadceliyay Dowladda Congo aqbalidda codsiga lagu dalbanayay in xorriyadda dib loogu celiyo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xabsiyada ku jiray.

“Waxaan u mahadcelineynaa Dowlada aan saaxiibada nahay ee Congo madaxdooda sidoo kaleed jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Congo,” ayuu yiri Safiirka Soomaaliya ee Tanzania Ilyaas Cali Xasan.

Dhawaan ayey aheyd markii Dowladda Soomaaliya ayaa dalka ku soo celisay 173 muwaadiniin oo laga soo daayay xabsiyada dalka Libya.

Dowladda ayaa dadaal dheer u gashay soo badbaadinta dhallinyaradaan oo muddo dheer ku dhibaateysneyd xabsiyada dalka Libya, waxaana hadda lagu guuleystay in dib loogu soo celiyo dalkooda Hooyo.

Si kastaba, waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xiran xabsiyo ku yaalla dalal kale oo Afrika ah. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa horey ugu guuleysatay sii dayntooda qaar, hase yeeshee dedaallada lagu sii deynayo inta weli ku xiran ayaa wali socda.

