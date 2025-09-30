Taliye Shub oo shaaciyay inuu ciidamo dheeraad ah u dirayo…

Muqdisho (Caasimada Online) – Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ku dhawaaqay in cutubyo cusub oo ka tirsan ciidanka asluubta loo diyaarinayo in loo diro furimaha dagaalka, si ay u garab istaagaan ciidamada kale ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Janaraalka ayaa caddeeyay in ujeedadu tahay in la xoojiyo howlgalada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, isla markaana la muujiyo iskaashiga guud ee ciidamada qaranka.
Wuxuu ku booriyay askarta tababarka ku jirta in ay dadaalkooda u huraan buuxinta kaalinta ciidanka asluubta, maadaama ay iyaguna mas’uuliyad ka saaran tahay amniga qaranka sida ciidamada kale ee dowladda.
“Waxa aan la hadlayaa ciidanka aan tababarka u keenay, waxa aan idinka rabno ayaan idiin sheegayaa, shaqada aad haysaan ciidan inta ka baxay ayaa oo furinta geynay ayaa hayay, ciidan kale ayaa furinta gayneynaa,” ayuu yiri Taliyaha Ciidanka Asluubta.
Ciidanka Asluubta oo si gaar ah u qaabilsan ilaalinta xabsiyada iyo maxaabiista dambiyada kala duwan, ayaa tan iyo markii ay billowdeen dagaallada ka dhanka ah Al-Shabaab door muuqda ku yeeshay howlgalada, iyagoo si joogto ah loogu diray jiida hore.
Si kastaba, dowladda Soomaaliya ayaa haatan dardar-gelinaysa dagaalka Al-Shabaab oo bilihii lasoo dhaafay uu gaabis ku yimid, iyadoo ciidamadu bilaabeen howl-gallo culus oo ka dhan ah kooxda, xilli ay muddooyinkii dambe kooxdu dib u qabsatay deegaano iyo degmooyin muhiim ah oo xoreyntooda ay ku baxeen geesiyaal naftood hurayaal ah.