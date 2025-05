Maxkamadda nin loo haysto dilka 5 gabar oo Soomaali ah oo ka billaabatay Mareykanka

Minneapolis (Caasimada Online) – Derrick Thompson, oo 29 jir ah, ayaa toddobaadkan wajahaya maxkamad kaddib markii lagu soo oogay dacwado la xiriira shil baabuur oo dhacay 2023, kaas oo ay ku dhinteen shan gabdhood oo Soomaali Mareykan ah.

Maxkamaddiisa ayaa bilaabatay Talaadadii iyadoo la guda galay xulista xeer-beegtida. Hadallada furitaanka iyo marqaati furka ayaa la filayaa in ay billowdaan maalmo gudahood. Thompson wuxuu wajahaa 15 eedeymood oo dambi, oo ay ka mid yihiin eedeymo dil iyo dil baabuur lagu sababay. Maxkamaddu waxay socon kartaa toddobaadyo.

Sidee ayuu shilku u dhacay?

Sida ku xusan dokumentiyada maxkamadda, Thompson wuxuu waday gaari SUV ah oo la kireystay markii uu 16-kii Juun 2023 uu askari boolis ah ku arkay isagoo ku socda 95 mayl saacaddii, meel xadiga xawaaruhu ka yahay 55 mayl, gudaha waddada weyn ee Interstate 35W.

Abbaare 10kii fiidnimo ayuu ka baxay waddada weyn, isagoo si toos ah u dhaafay nalka casaanka ee isgoyska Lake Street iyo 2nd Avenue ee magaalada Minneapolis, halkaas oo uu si xoog leh ugu dhacay gaari Honda Civic ah, sida lagu sheegay galka maxkamadda. Dadka saarnaa gaarigaas — dhammaantood saaxiibo ahaa — ayaa soo marsaday cilaan iyagoo isu diyaarinayay aroos dhici lahaa maalinta xigtay.

Saraakiisha ayaa sheegay in Thompson uu lug uga baxsaday goobta shilka balse lagu qabtay meel baarkin ah oo ku dhow.

Maxay yihiin eedeymaha loo haysto Thompson?

Thompson waxaa lagu soo oogay 10 dacwadood oo ah dil gaari lagu sababay, iyo sidoo kale in uu ka baxsaday goobta shilka.

Bishii Agoosto 2024, xafiiska Xeer Ilaaliyaha Hennepin County wuxuu u soo bandhigay Thompson heshiis dacwadeed oo lagu tirtiri lahaa shan dacwadood haddii uu qirto dambiyada shanta kale. Isla waqtigaas, waxaa lagu daray shan eedeymood oo cusub oo ah dil darajo saddexaad ah.

Thompson wuu diiday heshiiskaas bishii Nofeembar.

Yaa ku dhintay shilka?

Shilkaas waxaa ku dhintay shan gabdhood oo Soomaali Mareykan ah:

Sahra Gesaade , 20 jir

Salma Abdikadir , 20 jir

Sagal Hersi , 19 jir

Siham Odhowa , 19 jir

Sabiriin Ali, 17 jir

Gabdhahaasi waxay ahaayeen saaxiibo iyo qaraabo aad isugu dhow. Waxaa lagu tilmaamay “tiirar bulshada u taagan,” “xiddigo ifaya,” iyo hoggaamiyeyaal dhanka waxbarashada iyo diinta. Kumannaan qof ayaa ka qayb galay aaskooda oo ka dhacay xarunta Islaamiga ah ee Dar Al Farooq.

Qoysaskooda waxay si joogto ah uga soo qayb galeen dhageysiyada maxkamadda ee kiisaska Thompson, heer federaal iyo gobolba.

Xulista xeer-beegtida oo bilaabatay

Talaadadii, 50 qof oo u tartamaya xeer-beegtinimo ayaa isugu yimid maxkamadda degmada Hennepin ee bartamaha Minneapolis. Thompson, oo xiran suud madow, ayaa salaamay xubnaha suurtagalka ah ee xeer-beegtida, iyadoo Garsoore Carolina Lamas ay ku soo bandhigtay isaga iyo qareenkiisa.

“Subax wanaagsan,” ayuu yiri Thompson isagoo garab taagan qareenkiisa, Tyler Bliss.

Xubnahaas ayaa buuxiyay su’aalo xog ururin ah kahor intaan la fasixin. Waxaa dib loogu soo wargelin doonaa haddii looga baahdo inay ku soo laabtaan maxkamadda. Xulista xeer-beegtida ayaa la filayaa inay dib u billaabato Arbacada 9:00 subaxnimo.

Difaaca: Thompson ma ahayn darawalka

Qareenka Thompson, Bliss, ayaa sheegay inuu maxkamadda ka hor sheegi doono in Thompson uusan ahayn darawalkii gaariga, balse uu darawalku ahaa walaalkiis, Damarco Thompson.

Bliss wuxuu ku dooday in xeer ilaalintu ay tahay iney si cad u caddayso in Derrick uu waday gaariga si dambiga loo caddeeyo.

Wuxuu saadaaliyay in ay adag tahay in la helo caddayn buuxda oo muujinaysa in Derrick uu ahaa darawalka.

Dacwad oogayaasha ayaa codsaday in Bliss laga hor istaago in uu isticmaalo doodda ah “dambiile kale,” maadaama uusan horey si rasmi ah ugu wargelin in Damarco uu noqon doono qofka kale ee la eedeeyo.

Laakiin Garsoore Lamas ayaa diiday codsigaas, waxayna u oggolaatay Bliss in uu difaaciisa keeno. Dacwad oogayaashu waxay intaas kaddib sheegeen inay keeni doonaan caddaymo cusub oo muujinaya in Derrick uu ahaa darawalka.

Go’aan racfaan ah oo adkayn kara dacwadda

Maxkamadda Racfaanka Minnesota ayaa dhawaan go’aamisay in dacwad oogayaashu aysan maxkamadda keenin caddaymo la xiriira shil dhacay California sanadkii 2018, kaasoo Thompson lagu helay dambiga ah in uu dhaawac culus u geystay qof isagoo ka cararay goobta.

Arrintan ayaa maxkamadda racfaanka loo geeyay kaddib markii Garsoore Lamas ay horey u diiday in caddaynta la isticmaalo.

Dacwad oogayaashu waxay ku doodayeen in shilkaas uu muujinayo qaab-dhaqan is daba joog ah, isla markaana uu cadeeyo in Thompson uu ogaa khatarta wadistiisa, taasoo muhiim u ah caddeynta in uu “maskax xun” u lahaa falka — shuruud la xiriirta dacwadda dilka darajada saddexaad.

Bliss wuxuu ku dooday in labada shil ay kala duwanaayeen: kii California wuxuu dhacay xilli booliska ay ku raad joogeen oo ay hoonka ay shidnaayeen, wuxuuna dhacay maalintii iyadoo waddooyinku ay mashquulsanaayeen. Wuxuu sheegay in caddayntaasi ay abuuri karto eex maxkamadeed, iyadoo la doonayo in Thompson lagu sawiro “nin shar leh.”

Maxkamadda racfaanka, oo soo saartay go’aan 19-bog ah, ayaa sheegtay in inkastoo labada shil ay ahaayeen kuwo halis ah oo keentay dhaawac, “isku ekaanshahoodu aad ayuu u guud yahay” mana muujinayo qaab-dhaqan is-daba-joog ah.

Si kastaba, maxkamaddu waxay qirtay in go’aanka lagu reebay caddayntaasi uu si weyn u yareeyay fursadda dacwad oogayaasha ee ku guuleysiga dacwadda dilka darajada saddexaad.

Maxkamaddu waxay sidoo kale go’aamisay in Garsoore Lamas aysan si khaldan u adeegsan awooddeeda sharciyeed markii ay caddaynta diiday.

Thompson oo horay loogu helay dambiyo federaal ah

Bishii Oktoobar 2024, maxkamad federaal ah ayaa ku heshay Derrick Thompson dambiyo la xiriira hub iyo daroogo. Eedeymahaasi ma aysan saameynin dhimashada shanta gabdhood.

Markii la baaray SUV-ga uu waday, waxaa laga helay in ka badan 2,000 kaniini oo fentanyl ah, 13 kaniini oo MDMA ah, 35 garaam oo kokeyin ah, iyo bastoolad leh xabbado dheeri ah, sida lagu sheegay dokumentiyada maxkamadda.

Thompson waxaa lagu helay dambiyada ah:

in uu fentanyl u haystay ujeeddo iibin,

in uu ahaa dambiile sitay hub,

iyo in uu hub sitay xilli uu ku lug lahaa fal daroogo ah.

Wuxuu hadda sugayaa xukunkiisa federaal.

Dambiyadiisii hore ee gobolka Minnesota waxaa ka mid ahaa: ka carar boolis, falal hub ah, iyo xadgudubyo badan oo la xiriira shuruucda waddo-marista. Laysinka darawalnimadiisa ayaa laga qaaday 2018 kaddib markii lagu helay dambiga ka cararida booliska, balse waxaa loo soo celiyay Maarso 2023 — saddex bilood kahor shilkii dhimashada sababay.

Wiilka xildhibaan hore

Derrick Thompson waa wiil uu dhalay xildhibaankii hore ee xisbiga DFL, John Thompson, oo caan ku noqday taageerada uu u muujiyay saaxiibkiis Philando Castile, kaasoo booliska St. Anthony ay dileen intii lagu guda jiray baaritaan gaari oo dhacay sanadkii 2016.

Waxaa intii lagu guda jiray maxkamaddii federaalka la shaaciyay in walaalkiis, Damarco Thompson, uu sidoo kale la socday gaariga xilligii shilku dhacay. Qareennada difaaca Derrick ayaa sheegay in dadaallo lagu raadinayay Damarco ay guuldareysteen. Ilaa hadda, Damarco laguma soo oogin wax dambi ah kiiskan.