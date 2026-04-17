30.1 C
Mogadishu
Friday, April 17, 2026
Wararka

Musharax Liibaan oo war kasoo saaray doorashada Galmudug ee lagu dhawaaqay

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Musharraxa madaxweyne ee maamulka Galmudug, Liibaan Axmed Xasan ayaa soo dhaweeyay jadwalka doorasho ee shalay uu soo saaray Guddiga Doorashooyinka iyo Soohdimaha Qaranka.

Guddiga ayaa ku dhawaaqay in 13-ka bisha May ay tahay maalinta loo qorsheeyay in deegaannada maamulka Galmudug ay ka dhacdo doorasho isku sidkan oo qof iyo cod ah, taas oo lagu dooranayo goleyaasha deegaanka iyo Golaha Wakiillada ee maamul-goboleedka.

Musharrax Liibaan ayaa soo saarista jadwalka doorashooyinka maamulka ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka dimuqraadiyadda iyo xasilloonida dalka.

“Inkasta oo doorashooyinku ay hore u soo daaheen, haddana waxaa muhiim ah in markan lagu qabto waqtiga loo asteeyay, lagana fogaado dib u dhac kale,” ayuu Liibaan ku yiri qoraal uu soo saaray.

Wuxuu intaas ku sii daray, “Aniga oo aaminsan in Galmudug u baahan tahay isbeddel dhab ah oo nololeed, waxaan diyaar u ahay inaan hormuud ka noqdo isbeddelkaas. Haddii Eebbe idmo, waxaan rajeynayaa in la i doorto si aan u hirgeliyo horumar iyo caddaalad loo siman yahay.”

Si kastaba, maamul-goboleedka Galmudug ayaa haatan galaya maalmo xasaasi ah oo ay hareeyeen loollan doorasho, is-diido siyaasadeed, iyo dhaq-dhaqaaqyo cusub oo saameyn ku yeelan doona jihada maamulka.

Hoos ka aqriso qoraalka musharax Liibaan

Anigoo ah musharax u taagan doorashada madaxtinimada Galmudug waxaan halkaan si diirran ugu soo dhoweynayaa jadwalka doorashooyinka ee uu maantay soo saaray Guddiga Doorashooyinka iyo Soohdimaha Qaranka. Waa tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhanka dimuqraadiyadda iyo xasilloonida dalka.

Waxaan si gaar ah u soo dhoweynayaa jadwalka doorashada Dowlad Goboleedka Galmudug ee la qorsheeyay in la qabto 13-ka May 2026. In kasta oo doorashooyinku ay hore u soo daaheen, haddana waxaa muhiim ah in markan lagu qabto waqtiga loo asteeyay, lagana fogaado dib u dhac kale.

Waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Galmudug, gaar ahaan taageerayaashayda, in ay si firfircoon isu diiwaangeliyaan ayna si weyn uga soo qayb galaan maalinta doorashada.

Aniga oo aaminsan in Galmudug u baahan tahay isbeddel dhab ah oo nololeed, waxaan diyaar u ahay inaan hormuud ka noqdo isbeddelkaas. Haddii Eebbe idmo, waxaan rajeynayaa in la i doorto si aan u hirgeliyo horumar iyo cadaalad loo siman yahay.

Mahadsanidiin.

Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved