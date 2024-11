Muxuu ahaa ninkan reer Equatorial Guinea ee caalamku hadal hayo waxa uu sameeyey

“Mas’uuliyadda iyo karti-xirfadeedku waa inay noqdaan tiirarka shaqadayada shaqaale dawladeed,” ayuu intaa ku daray.

Madaxa cadaalada ee dalka Equitorial Guinea ayaa sheegay in ay run tahay in Baltasar Ebang Engonga uu taageero ka helay haweenka ka hor inta uusan sameyn muuqaalkan ku faafay baraha bulshada, balse laga saari karo maxkamadda dambiyada caafimaadka bulshada hadii lagu helo in uu qabo cudur la is qaadsiiyo.