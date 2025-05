Hanaanka doorasho ee Puntland ay u guurayso

Garoowe (Caasimada Online) – Maamulka Puntland ayaa qorsheynaya isbeddel ballaaran oo ku saabsan hanaanka doorashooyinka si kor loogu qaado hufnaanta siyaasadeed ee gobolka.

Ujeeddadu waa in la tirtiro nidaamka doorashada qarsoodiga ah ee horey loogu dooran jiray xubnaha golayaasha deegaanka iyo kuwa baarlamaanka. Tallaabadani waxay ka dhalatay dadaallo lagu doonayo in lagu xakameeyo musuq-maasuqa iyo eedeymaha la xiriira laaluushka ee marar badan hareeyay doorashooyinka.

Guddiga Doorashooyinka Puntland (PEC) ayaa haatan ku mashquulsan dib u eegista xeerka maamulka dowladaha hoose, taas oo qayb ka ah qorshaha cusub. Guddigu waxa uu taageeray in doorashooyinka soo socda lagu qabto si aan qarsoodi ahayn, iyadoo la adeegsanayo cod gacan-taag ah halkii laga isticmaali lahaa habka qarsoodiga ah.

Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka, Axmed Maxamuud Cumar, ayaa sheegay in habkan cusub uu si weyn u yareyn karo lacagaha lagu kala iibsado codadka. Sida uu tilmaamay, codbixinta gacan-taagga ah waxay sare u qaadaysaa daahfurnaanta, waxayna bulshada siinaysaa kalsooni dheeraad ah oo ku saabsan natiijooyinka doorashada.

Masuuliyiin ka tirsan Puntland, oo ay ku jiraan qaar kamid ah wasiirrada, ayaa si buuxda u taageeray qorshahan. Waxay sheegeen in aysan sharaf u ahayn xildhibaan doorasho dadweyne ku yimid in uu si qarsoodi ah wax ku doorto. Sidaa darteed, waxay u arkeen in hannaanka gacan-taagga ah uu ka turjumayo mas’uuliyadda iyo daacadnimada laga rabo wakiillada shacabka.

Masuuliyiintan ayaa waxay sidoo kale ku booriyeen Guddiga Doorashooyinka in ay arrintan si rasmi ah ugu daraan habraaca doorashooyinka mustaqbalka.

Dhinaca kale, dib-u-habaynta doorashooyinka waxaa ka mid ah in la dhimay tirada xildhibaanada golayaasha deegaanka, taasoo hadda laga dhigay 15 xubnood degmada ugu horumarsan, halka degmooyinka kale ay heli doonaan tiro ka yar.

Isbedelkan ayaa ah mid la doonayo in lagu hagaajiyo waxtarka golayaasha iyo in laga fogaado khaladaadkii horey ugu yimid doorashooyinkii hore, kuwaas oo sababay khilaafyo saameeyay howl-galka iyo wada-shaqeynta hay’adaha deegaanka.