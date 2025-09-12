Qoor-Qoor oo shaaciyay farriinta uu dirayo dagaalka maanta ka dhacay Ceeldheer

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor) ayaa ka hadlay dagaalkii maanta ka dhacay degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, kaasi oo uu ku tilmaamay mid muujinaya dhamaadka Al-Shabaab.
Qoor-Qoor ayaa bogaadiyay ciidamada xoogga dalka iyo halyeeyada deegaanka degmada oo ayagu si naf-hurnimo ah iskaga difaacay weerarkii naf la caariga ahaa ee argagixisada, sida lagu yiri war-saxaafadeed kasoo baxay Madaxtooyadda Galmudug.
Madaxweynaha ayaa tilmaamay in khasaaraha xooggan ee ciidanka xoogga iyo geesiyaasha deegaanka ay gaarsiiyeen xubnihii soo weeray ay muujinayso sida shacabka Soomaaliyeed ay uga go’an tahay in si geesinimo iyo nafhurnimo leh iskaga dulqaadaan dhibaatoada kooxdani ku hayso.
“Xoogga dalka iyo reer Ceeldheer, waxaad saaka cashar lama ilaawaan ah u dhigteem argagixisada idin soo weerartay. Waxaad dirteen fariin xambaarsan geesinimo oo muujinaysa in ay gabaabsi marayaan maalmaihii argagixisda ku dhuumaaleysanayeen gudaha dalkeenna, si ay u dhibaatayayaan dadkeenna sharafta badan,” ayuu yiri Madaxweyne Qoor-Qoor.
Hoos ka aqriso war-saxaafadeedka oo dhameystiran:
Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye ayaa bogaadiyey dhammaan colalka kala duwan ee hawlgalkii saakay fuliay wuxuuna Alle Jannatul Firdowsa uga baryey Halyeeyadii ku shahiiday weerarkan iyagoo difaacaya dhulkooda iyo dadkooda, sidoo kalena waxa uu caafimaad degdeg ah u rajeeyey dhaawacyada iyo dadka deegaanka ee ay waxyeeladu soo gaartay.