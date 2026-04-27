Qorshaha isbeddelka 5 sano ee soo socota oo Muqdisho laga daah-furay + Sawirro

Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa daah-furay qorshaha isbeddelka Muqdisho (2026–2030), kaas oo lagu wajahayo horumarinta caasimadda sannadaha soo socda.
Qorshahan ayaa ah mid hagaya jihada istaraatiijiga ah ee caasimadda shanta sano ee soo socota, si loo gaaro horumar waara iyo kobac dhaqaale oo la taaban karo, loona xoojiyo adeegyada aas-aasiga ah ee bulshada.
Qorshaha shanta sano ee maanta la soo bandhigay ayaa ka tarjumaya danaha guud iyo maslaxadda shacabka, isagoo diiradda saaraya wax ka qabashada caqabadaha jira iyo hirgelinta aragti horumarineed oo waarta.
Sidoo kale, qorshahan ayaa ku yimid hannaan wadatashi ballaaran, waxaana lagu mideeyay aragtiyo iyo talooyin laga uruuriyay qaybaha kala duwan ee bulshada, si loo helo qorshe ay wada leeyihiin shacabka iyo maamulka.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa xaqiijiyay in fulinta qorshahan ay ku salaysnaan doonto isla-xisaabtan, wada-shaqeyn dhow iyo ka-qaybgal bulsho, si loo gaaro natiijooyin muuqda oo wax ka beddela nolosha shacabka iyo horumarka guud ee caasimadda.
Waxaa sidoo kale la tilmaamay in qorshahan uu door weyn ka qaadan doono dardargelinta mashaariicda horumarineed, kor u qaadista dhaqaalaha iyo hagaajinta adeegyada muhiimka ah ee ay bulshada u baahan tahay.
Munaasabadda daah-furka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirrada Wasaaradaha Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka, Arrimaha Gudaha, Qorsheynta, Amniga, Kalluumeysiga iyo Dhaqaalaha Buluuga, Wasiiru-dowlayaasha Caafimaadka, Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada.
Sidoo kale waxaa qeyb ka ahaa munaasabadda guddoomiyeyaasha degmooyinka, agaasimeyaal, odayaasha dhaqanka, ganacsatada, culimada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada.