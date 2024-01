Qorshe culus oo looga hor-tagayo lunsashada gargaarka oo ka socda Muqdisho

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ka socdo qorshe meesha looga saaray in dalka ka dhacdo lunsashada gargaarka bini’aadannimada, si loo gaarsiiyo dadka ugu xaqa leh gurmadka.

Gudoomiyaha Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka Mudane Maxamuud Macallim Cabdulle oo taas ka duulaya ayaa xarunta dhexe ee SODMA waxa uu kula kulmay Madaxa Hay’adda UN OCHA ee Soomaaliya.

Kulanka ayaa labada dhinac waxa ay uga wada-hadleen in la xaqiijiyo in aysan dalka ka dhicin in la lunsado Gargaarka bini’aadannimada lana tababaro dadka ka shaqeeya kaamamka barakacayaasha, daah-furka qorshaha bini’aadannimada Soomaaliya oo dhawaan Muqdisho laga daah-furi dono.

Sidoo kale qodobada laga wada-hadlay waxaa kamid ah in la helo ciidamo dowladda ah oo taageera samafalayaasha markii ATMIS dalka ka baxdo.

Madaxda ayaa sidoo kale isla qaaday in qiimeen lagu sameeyo dhibaatadii ka dhalatay xaaladihii El-Niño iyo in ay iska kaa shadaan barnaamijka Samafalka sanadka 2024 iyo sidii loo heli la haa taageero dhaqaale.

Daba-yaaqada sanadkii tegay aheyd ayay aheyd markii ay soo baxday in xatooyo baahsan lagu sameeyay gargaarka loogu tala-galay dadka nugul ee gudaha Soomaaliya.

Baaritaan ay QM markaasi sameysay ayaa sidoo kale waxaa lagu ogaaday in mulkiilayaasha dhulka, maamulka deegaanka, xubno ka tirsan ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha samafalka ay dhamaantood ku lug leeyihiin arrintaan.

Xubnahaan ayaa la sheegay in barakacayaasha iyo guud ahaan ka faa’iideystayaasha ay ku khasbeen inay bixiyaan kala bar kaalmada lacagta caddaanka ee WFP ay ka helaan, iyada oo loogu handadayo in la xirayo ama laga saarayo diiwaan-gelinta liisaska ka faa’iideystayaasha kaalmadda caalamiga.

WFP ayaa markaas soo saartay shuruudo dheeraad ah, si looga fogaado musuqa gargaarka, taasi oo kow ka tahay oo mudnaanta la siinayo in la kala shaandheeyo la-hawlgalayaasha hay’adda ee ku sugan Soomaaliya.