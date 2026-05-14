31.9 C
Mogadishu
Thursday, May 14, 2026
Wararka

RUTO oo qirtay fara-gelin uu dalkiisu ku yeeshay dagaalkii Raaskambooni

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Kenya  William Ruto oo wareysi siiyay Telefishinka France 24 ayaa markii ugu horreysay si faah-faahisan uga hadlay dagaalkii u dhexeeyay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ee horraantii December 2024-kii ka dhacay deegaanka Raaskambooni ee gobolka Jubbada Hoose, isaga oo qiray fara-gelin uu dalkiisu ku lahaa dagaalkaasi.

William Ruto ayaa shaaca ka qaaday  in ay taageero u fidiyeen Ciidanka Xoogga Dalka ee xilligaas ka firxaday dagaalka, ayna u daad gureeyeen gudaha dalkooda.

“Waxaa jiray dagaal u dhaxeeyay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada Jubbaland, kuwaas oo ku sugnaa xadka Kenya. Xaqiiqdii, xilligaas qaar ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa xitaa lagu riixay gudaha Kenya, taasoo sii adkaysay xaaladdii horay uga jirtay halkaas,” ayuu yiri madaxweyne Ruto.

Sidoo kale, wuxuu tilmaamay in ujeedkooda uu ayaa in xaaladda ay dajiyaan, ayna kala badbaadiyaan ciidamada, taasna ay ku guuleysteen.

“Waxaan ku qasbanaannay inaan taageerno qaar ka mid ah ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya, inaan daadgureyno oo caawinno, si aan u dejinno xaaladda isla markaana loo yareeyo colaadda” ayuu yiri mar kale yiri Madaxweynaha Kenya.

Si kastaba, ha”ahaatee dagaalka Raaskambooni ayaa dhaliyay khasaare xooggan oo dhimasho iyo dhaawac leh iyo in ciidamadii dowladda ay ka cararaan Raaskambooni, ayna isku dhiibaan ciidamada Kenya, iyaga oo ka tallaabaday xadka.

Barta Twitter-ka ee Hey’adda ka hortagga Dambiyada Argagixiso ee dowladda Kenya ayaa iyaduna xilligaaas lagu baahiyey sawirrada askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo isku dhiibay ciidamada Kenya, kadib markii ay ka gudbeen xuduudda.

Sawirrada ayaa muujinayay ciidamada oo hubkooda dhigaya iyo kuwa Kenya oo soo dhaweynaya, xaaladda Raaskambooni in xog rasmi ah laga helo ayaa aad u adag, maadaama aysan jirin wax isgaarsiin ah.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xogtii ugu dambeysay shirka Xasan iyo Golaha Mustaqbalka oo galay maalintii labaad
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved