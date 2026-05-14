Cirro oo dib ugu laabtay Hargeysa kadib muddo la la’aa

By Jamaal Maxamed
Hargeysa (Caasimada Online) – Madaxweynaha Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullahi (Cirro) oo in ka badan 20 maalmood ku maqnaa daka Imaaraadka Carabta ayaa saaka dib ugu laabtay magaalada Hargeyso.

Cirro oo kaligiis ahaa ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka, waxaana soo dhaweynta kasoo muuqday goleyaasha dowladda iyo saraakiisha amniga, iyadoo kadib loo galbiyay qasriga madaxtooyada oo kula kulmay madaxweyne ku xigeenka iyo qaar kamid ah golihiisa wasiirrada.

Qoraal kooban oo kasoo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in safarka Cirro ee maalmaha badan qaatay uu ahaa mid shaqsi ah, isla markaana uu haatan sii wadi doono howlihiisa.

“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ayaa dalka dib ugu soo laabtay. kaddib Safar Shaqsi ah oo uu ugu maqnaa Dalka Midowga Imaaraadka Carabta,”. ayaa lagu yiri qoraalka.

Safarkan ayaa dhaliyay hadal-heyn xooggan iyadoo maalmihii lasoo dhaafay la’is waydiinayay halka uu jaan iyo cirib dhigay Madaxweynaha tan iyo 23-kii April oo la sheegay in uu arrimo gaar u ah ugu baxay Imaaraatka Carabta.

Muhanad Ismaaciil: “İlaahay caafimaad taama ha siiyo, qalliinkaa lagu sameeyayna waxaan rajaynayaa şida ugu dhakhsiyaha badanleh in uu uga soo kabto”.

Saciid Xasan: “Soo dhawooow mudane madaxwayne dadkaagii oo ku sugaayay kuuna bohol yoobay”.

Bashiir Yuusuf: “Netanyahu buu la joogy Emiratka”.

Maxamed Kaahin: “Welcome Home Mr President Cabdiraxmaan Cirro Dadkaagii iyo Dalkaagii oo ku Sugaayey Inaad Warar farxadle ugu bushaareyso ku soo dhawow”.

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

