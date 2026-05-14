Maxaa ka jira in Netanyahu uu si qarsoodi ah ku tegay Imaaradka Carabta?

Dubai (Caasimada Online) – Wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa si cad u beenisay sheegashooyinka ku saabsan in Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu uu booqasho ku tagay dalkaas, ama in Imaaraadku uu martigeliyay wafdi milatari oo Israa’iili ah.
Bayaan kasoo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay wararkaasi yihihiin aan “sal iyo raad toona lahayn”.
Wasaaraddu waxay intaas ku dartay in xiriirka Imaaraadka iyo Israa’iil uu yahay mid si rasmi ah loo shaaciyay, kuna dhisan heshiisyada Abraham Accords, isla markaana uusan ku salaysnayn sir ama heshiisyo qarsoon.
Sida bayaan ku xusan, “sheegasho kasta oo ku saabsan booqashooyin aan la shaacin ama heshiisyo qarsoodi ah waa kuwo aan sal lahayn, ilaa ay ka soo baxaan hay’adaha rasmiga ah ee Imaaraadka.”
Dhanka kale, wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araqchi, ayaa ka falceliyay shaacinta dadweynaha ee safarka Benjamin Netanyahu uu ku tagay Imaaraadka Carabta, isagoo yiri: “Netanyahu hadda wuxuu si cad u shaaciyay wixii hay’adaha ammaanka Iran ay horay ugu gudbiyeen hoggaankeena.”
Araqchi ayaa sidoo kale jeediyay hadallo adag oo Imaaraadka iyo dalalka Khaliijka, isagoo sheegay: “Cadownimada looorka weyn ee Iran waa khamaar nacasnimo ah; iskaashi iyo la fal-galidda lala sameeyo Israa’iil dhankeena waa wax aan la cafin karin. Kuwii door ka ciyaara la falgalka Israa’iil si loo abuuro kala qeybsanaan waa in lala xisaabtamaa.”
Marka laga soo tago shaacinta booqashada Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil ee uu ku tagay Imaaraadka intii uu socday dagaalka, warbaahinta Mareykanka ayaa sidoo kale maalmahan dambe si weyn uga hadashay warar ku saabsan weerarro militari oo qarsoodi ah oo ay Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya ku qaadeen Iran.
Isha: BBC