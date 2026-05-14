31.9 C
Mogadishu
Thursday, May 14, 2026
CaalamkaWararka

Maxaa ka jira in Netanyahu uu si qarsoodi ah ku tegay Imaaradka Carabta?

By Caasimada Online
1 min.
Bookmark
Bookmarked
Israeli prime minister Benjamin Netanyahu gives a press conference with Health minister Yuli Edelstein (unseen) at the Prime Minister's office in Jerusalem, on April 20, 2021. Photo by Yonatan Sindel/Flash90

Share

Dubai (Caasimada Online) – Wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka ayaa si cad u beenisay sheegashooyinka ku saabsan in Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu uu booqasho ku tagay dalkaas, ama in Imaaraadku uu martigeliyay wafdi milatari oo Israa’iili ah.

Bayaan kasoo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay wararkaasi yihihiin aan “sal iyo raad toona lahayn”.

Wasaaraddu waxay intaas ku dartay in xiriirka Imaaraadka iyo Israa’iil uu yahay mid si rasmi ah loo shaaciyay, kuna dhisan heshiisyada Abraham Accords, isla markaana uusan ku salaysnayn sir ama heshiisyo qarsoon.

Sida bayaan ku xusan, “sheegasho kasta oo ku saabsan booqashooyin aan la shaacin ama heshiisyo qarsoodi ah waa kuwo aan sal lahayn, ilaa ay ka soo baxaan hay’adaha rasmiga ah ee Imaaraadka.”

Dhanka kale, wasiirka Arrimaha Dibadda Iran, Abbas Araqchi, ayaa ka falceliyay shaacinta dadweynaha ee safarka Benjamin Netanyahu uu ku tagay Imaaraadka Carabta, isagoo yiri: “Netanyahu hadda wuxuu si cad u shaaciyay wixii hay’adaha ammaanka Iran ay horay ugu gudbiyeen hoggaankeena.”

Araqchi ayaa sidoo kale jeediyay hadallo adag oo Imaaraadka iyo dalalka Khaliijka, isagoo sheegay: “Cadownimada looorka weyn ee Iran waa khamaar nacasnimo ah; iskaashi iyo la fal-galidda lala sameeyo Israa’iil dhankeena waa wax aan la cafin karin. Kuwii door ka ciyaara la falgalka Israa’iil si loo abuuro kala qeybsanaan waa in lala xisaabtamaa.”

Marka laga soo tago shaacinta booqashada Ra’iisul Wasaaraha Israa’iil ee uu ku tagay Imaaraadka intii uu socday dagaalka, warbaahinta Mareykanka ayaa sidoo kale maalmahan dambe si weyn uga hadashay warar ku saabsan weerarro militari oo qarsoodi ah oo ay Imaaraadka iyo Sacuudi Carabiya ku qaadeen Iran.

Isha: BBC

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xiisadda Tigray oo kicisay cabsi laga qabo dagaal dhexmara Itoobiya iyo Ereteriya
QORAALKA XIGA
Cirro oo dib ugu laabtay Hargeysa kadib muddo la la’aa
Caasimada Onlinehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved