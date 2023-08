Sababta sanadihii hore looga adkaan waayay Shabaab iyo isbeddelka maanta

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa markale ka hadlay dagaalka Al-Shabaab iyo sababta ka dambeysa in tobankii sano u dambeeyay laga adkaano waayo kooxda.

Madaxweynaha ayaa shaaciyay in aysan jirin sida hadda oo kale siyaasad cad oo Soomaalida iskaga kicinayaan Shabaab, balse lagu shaqeyn jiray laba aragti oo ajnabi soo waariday, kuwaasi oo xoogga saari jiray “sidii awooda kooxda uga tallaabin dalalka deriska iyo adduunka intiisa kale.”

Sababta ugu weyn ee dagaalka Shabaab loo dhaqaajin waayay ayuu madaxweynaha ku sheegay, “Haddii siyaasad cad la iman weynay waa naloola imid, Shabaab waxay leeyihiin ajande caalami ah, sidaas daraadeed waxay saaxiibadeen caalamiga ah gaareen laba siyaasadood oo mid isku ah.”

Madaxweynaha ayaa sheegay in Shabaab sanadihii lasoo dhaafay lagula dhaqmayay siyaasadda ah in marka ay soo dhaqaaqan dib loo riixo, oo halkooda lagu hayo iyo in hoos loo dhigo awoodda Al-Shabaab, iyada oo la dilayo madaxdooda, lana cuna-qabateynayo, taasi oo wax weyn ka goyn dagaalkooda.

“Labadaas siyaasadood ayaa shaqeyn jiray, siyaasadahaas khasaare ma aheyn laakiin Shabaab niman dhib badan waaye, argagixisada oo dhan meel kasta oo ay joogto haddii meel xoogga laga saaro siday uga meeraystaan oo meel kale u aadan ayay yaqaanan, haddii madax la dilay madaxdii hore kuwa kasii xagjirsan ayay soo saareen. Marka siyaasadahaas waxay sababeen in Shababa baabi’iin waayan.”

Sidoo kale waxa uu sheegay in daraasad ay sameeyeen kooxdiisa intii ay banaanka joogeen usoo baxday in Shabaab militari keliya ku filneyn dagaalkooda, sidaas darteedna ay laba furin oo kale ku fureen, oo ah dagaalka fikriga ah iyo midka dhaqaale, oo si weyn loogu wiiqay dhaqaalihii ay ka heli jireen ganacsatada.

“Waxaa noo soo baxday in Shabaab dagaal milatari bas ku filneyn ayaa noo soo baxday oo loo baahan yahay furimo kale oo milatari aheyn in lagu furo, waxaa soo dejinay siyaasad saddex tiir ku saleysan oo ah tii milatariga aheyn in lasii wado oo lasii xoojiyo, in dagaal fikri lala galo iyo tiirka saddexaad oo ah dagaalka dhaqaale.”

Waxa uu intaas kusii daray “Umad sideedaba haddii ay go’aan gaarto waxkasta ayay sameyn karto oo wax walba oo ka maqan waa heli kartaa, Shabaab in aan iska xoreyno anaga ayay nagu xiran tahay waa cadeyna haddana waa u taaganahay waan iska xoreynaynaa.”

Si kastaba, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dardar xooggan ku wada dagaalka kooxda Al-Shabaab ka dhanka ah, kaasi oo dhawaan madaxweynaha u degay Dhuusamareeb, si kooxda looga xoreeyo deegaanada ay weli kaga harsan yihiin maamulka Galmudug.