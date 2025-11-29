Sacuudiga oo daah-furay mashruuc ballaaran oo guryo loogu dhisayo Soomaalida

Kismaayo (Caasimada Online) — Hay’adda Gargaarka iyo Hawlaha Bani’aadannimada ee Boqortooyada Sucuudiga (KSrelief) ayaa dhagax-dhigtay mashruuc ballaaran oo 200 oo guri loogu dhisayo qoysaska ay saameeyeen fatahaadaha ku dhuftay deegaannada dowlad-goboleedka Jubaland.
Munaasabadda dhagax-dhigga waxaa goobjoog ka ahaa Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Dhiriq, Agaasimaha Xafiiska Afrika ee hay’adda KSrelief, Yazeed Cabdullaahi, iyo mas’uuliyiin kale oo heer dowlad-goboleed ah.
Mashruucan ayaa ujeeddadiisa ugu weyni tahay in hoy loo sameeyo qoysaska guryahoodii ku waayey masiibadii fatahaadaha. Qorshaha mashruuca kuma koobna oo kaliya dhismaha guryaha, balse waxaa barbar socda hirgelinta xarumo caafimaad iyo kuwo waxbarasho, iyo weliba dhismaha kaabayaasha nolosha asaasiga u ah sida biyaha iyo waddooyinka.
Sidoo kale, waxaa mashruuca qayb ka ah barnaamij dhireyn ah oo laga fulinayo goobta, si loo ilaaliyo badqabka iyo jiritaanka deegaanka.
Tallaabadan ayaa sidoo kale la filayaa inay gacan ka geysato xoojinta xasilloonida bulshada ee deegaankaas, maadaama ay qoysaska dhibaateysan helayaan dib-u-dejin rasmi ah.
Wasiirka ayaa uga mahadceliyay Boqortooyada Sucuudiga taageeradeeda joogtada ah ee dhanka gargaarka iyo bani’aadannimada. Wuxuu xaqiijiyay in mashruucani uu yahay kii ugu horreeyay ee noociisa ah ee dalka laga hirgeliyo, kaas oo bixinaya xal waara oo dhanka deegaanka ah.
Wasiirka ayaa intaas ku daray in fatahaadihii dhowaan dhacay ay lagama maarmaan ka dhigeen in la helo gurmad degdeg ah si wax looga beddelo xaaladda nololeed ee boqollaalka qoys ee guryo la’aantu haysato.
Hindisahan ayaa qayb ka ah silsiladda mashaariicda gargaarka iyo bani’aadannimada ee ay Dowladda Sucuudigu ka waddo Soomaaliya, kuwaas oo looga golleeyahay in lagu yareeyo dhibaatooyinka haysta shacabka Soomaaliyeed.