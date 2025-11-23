Sawirro: Fiqi oo xarun nooceedu cusub yahay ka hirgeliyay gaashaandhigga

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya, Axmed Macallin Fiqi ayaa maanta xarigga ka jaray xarunta luqadaha iyo tarjumaadda ee Wasaaradda Gaashaandhigga.
Munaasabadda xarig-jarka ayaa waxaa kasoo qayb-galay mas’uuliyiin iyo howl-wadeenno ka tirsan wasaaradda iyo taliska ciidanka. Xaruntan ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay wasaaradda.
Wasiirka oo khudbad ka jeediyay munaasabadda, ayaa sheegay in xaruntan cusub ay muhiimad weyn u leedahay kor u qaadista awoodda luqadeed ee shaqaalaha iyo ciidamada loo diraayo tababarrada caalamiga ah.
Fiqi ayaa xaruntan ku tilmaamay buundo muhiim ah oo Soomaaliya ku xireysa bulshada caalamka.
Sidoo kale, wasiirku wuxuu xusay in xaruntan loo aas-aasay si loo horumariyo xirfadaha luqadaha iyo adeegyada tarjumaadda ee howlwadeenada wasaaradda iyo saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka, si ay u daboolaan baahiyaha luqadeed ee wasaaradda, ciidanka, iyo howlgallada amniga ee dalka.
Wasiir Fiqi ayaa kula dardaarmay shaqaalaha inay ka faa’iidaystaan fursaddan, ayna kor u qaadaan aqoonta iyo xirfadaha dhanka luqadaha.
Ugu dambeyntiina, wuxuu hoosta ka xarriiqay in xaruntan cusub ay door muuqda ka qaadan doonto tayeynta shaqada wasaaradda iyo gudashada waajibaadka qaran ee horyaalla.