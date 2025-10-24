Sawirro: Muxuu yahay shirka uu Danjire Ameeriko uga qeyb-galay magaalada Dubai?

Dubai (Caasimada Online) – Maareeyaha Dekedda Muqdisho, Danjire Maxamed Cali Nuur (Ameeriko), ayaa magaalada Dubai uga qayb galay Shirkii 2-aad ee Port Development Middle East & Africa Forum.
Qoraal uu soo dhigay Facebook ayuu Ameeriko ku yiri: “Waxaan ka qayb galay Shirkii 2-aad ee Port Development Middle East & Africa Forum oo lagu qabtay Dubai, kaas oo ay isugu yimaadeen madaxda dekedaha, maalgashadayaasha iyo khubarada badda ee caalamka.”
“Waxaan kulammo miro-dhal ah la yeeshay AD Ports Group, Tanger Med Engineering iyo hay’ado kale oo goboleed. Iskaashiyadan cusub ayaa muhiim u ah kor u qaadista ganacsiga iyo in Dekedda Muqdisho noqoto xarun badeed oo istaraatiiji ah,” ayuu yiri Maareeyaha Dekedda Muqdisho, Amb. Mohamed Ali Nur (Americo).
Sida uu sheegay, iskaashiyadan cusub waxaa loogu talagalay in ay xoojiyaan awoodda badda ee Soomaaliya, isla markaana meel sare ka gaarsiiyaan Dekedda Muqdisho, taas oo dhawaan lagu aqoonsaday qiimeynta CPPI ee Bangiga Adduunka inay tahay dekedda ugu horumarsan Bariga Afrika.
Shirweynaha 2-aad ee Horumarinta Dekedaha Bariga Dhexe & Afrika wuxuu u adeegaa madal muhiim ah oo lagu xoojinayo xiriirrada u dhexeeya hawl-wadeenada dekedaha, bixiyeyaasha xalalka iyo daneeyayaasha warshadaha.
Wuxuu fududeeyaa isu-xirnaan macno leh, wadaagista aqoonta iyo iskaashi si wax looga qabto caqabadaha iyo fursadaha gobolka. Ka-qaybgalayaashu waxay helaan faham ku saabsan xalal hal-abuur leh, hab-raacyo ugu fiican iyo isbeddello mustaqbal ah, taas oo u suurto gelisa inay wadaan hufnaan, joogteyn iyo tartan dekedeed.
Natiijooyinka shirka waxaa ka mid ah istaraatijiyado la fulin karo, iskaashiyo iyo fikrado taageera kobaca iyo isbeddel-sameynta warshadda dekedaha ee Bariga Dhexe iyo Afrika.
Maareeyaha Dekedda Muqdisho, Amb. Mohamed Ali Nur (Americo), tan iyo markii loo magacaabay xilkaas, waxa uu sare u kac xooggan iyo kobcin ku wadda Dekedda Muqdisho, waana shaqsi hawl-badan oo wax badan ku soo kordhin doona Dekedda Muqdisho. Cabdixakiin Cilmi Xasan
