29.9 C
Mogadishu
Tuesday, February 17, 2026
Wararka

Sawirro: Wasiiro ka socda DF iyo saraakiil Turki ah oo ka degay Sabiid iyo Caanoole + Ujeedka

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirrada Arrimaha Gudaha, Gaashaandhigga, Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka, saraakiil Turki ah iyo mas’uuliyiin kale ayaa maanta gaaray deegaannada Sabiid iyo Caanoole ee gobolka Shabeellaha Hoose.

Deegaannada ayaa waxaa dib u dejin loogu sameeyey qoysaskii ay kooxda Al-Shabaab ka dumiyeen guryahoodii, kana barakiciyeen deegaanadaas, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya.

Dowladda ayaa markii ay kooxda ka xoreysay deegaanadaas waxay shacabka u ballanqaaday in dib loogu dhisi doono guryihii ay cadowga Khawaarijta ah ka burburiyeen, si looga shaqeeyo dib u soo kabashada bulshada.

Dadka deegaanka ayaa lagu wareejiyay guryo cusub oo loo dhisay, kadib guryahoodii ay burburiyeen kooxihii Khawaarijta ahaa ee deegaannadaas laga xoreeyey.

Sidoo kale, waxaa la gaarsiiyay raashin iyo adeegyo gargaar oo loogu talagalay qoysaska danyarta ah ee ku nool deegaannadaas, si loo xoojiyo nolol maalmeedka bulshada, loona dardargeliyo dib u dhiska deegaannada xorta ah.

“Dad deegaanka ah oo guryahooda ka burburay in dib loogu dhisay, tani waa billow waxaana rajaynayaa intaas iyo ka badan in aan u dhisno,” ayuu yiri taliyaha ciidanka xoogga dalka, S/Guuto Ibraahim Maxamed Maxamuud.

Waxaa uu intaas kusii daray “Adeegyadii maqnaa ayaa dib usoo noqonaya, waxaa naga go’an in uusan deegaankaan markale cadawga dib ugu soo noqon.”

Si kastaba, mashruucan dib u dejinta loogu sameeyay dadkii ka barakacay dagaalladii ka dhacay deegaannada Sabiid iyo Caanoole ayaa waxaa iska kaashaday Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladda Turkiga, iyadoo inta la dhisay loo bixiyay tuullada SomTurk.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xog: Sheekh Shariif iyo Kheyre oo u guuray Xalane iyo arrinta ka dambeysa
QORAALKA XIGA
Ku dhowaad $100 milyan oo laga dhacay howlgalka Midowga Yurub ee Somalia iyo shaqsi loo xiray
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved