Sawirro: Xasan Sheekh oo qaaday tallaabo deg deg ah kadib ansixintii dastuurka

Muqdisho (Caasimada Online) –Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa saxiixay Nuqulka Rasmiga ah ee Wax-ka beddelka cutubyada 1-aad, 2-aad, 3-aad iyo 4-aad ee Dastuurka JFS.

Afarta cutub ee Xasan Sheekh uu caawa saxiixay ayay shalay cod Aqlabiyad leh ku ansixiyeen xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.

Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in dhammeystirka Dastuurku uu aas-aas u yahay horumarinta dimuqraadiyadda, sinaanta dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, adkaynta iyo dhisida hay’ado dowladeed oo hufan.

Munaasabadda saxiixa Nuqulka Rasmiga ah ee Wax-kabeddelka cutubyada Dastuurka dalka waxaa goobjoog ahaa Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.

Sidoo kale waxaa ku sugnaa xubnaha guddiga dib u eegista dastuurka oo xildhibaan Xuseen Iidow uu hoggaaminayo, tallaabadaan ayaa muujineysa sida Xasan Sheekh uu ula dhacsan yahay shaqada socota ee dastuurka, hal qeylo dhaanta siyaasiyiinta iyo saamileyda kale ee siyaasadda Soomaaliya ay cirka isku sii shareereyso.

Madaxweynayaashii iyo ra’iisul wasaarayaashii hore ayaa Xasan Sheekh uu eedeyey in awooda wadanka uu doonayo in xafiiskiisa uu isugu keeno, iyadoo meesha laga saarayo doorkii baarlamaanka, sida in madaxweynuhu uu keenayo ra’iisul wasaaraha, hadii ay is qabtana uu eryi karo.

Dowlad goboleedka Puntland ayaa si adag uga horyimid qorshaha lagu dhameystirayo dastuurka dalka, waxay Puntland gaartay heer ay tiraa “waxaan aqoonsigii kala noqonay hey’adaha dowladda federaalka.”