28.9 C
Mogadishu
Monday, February 9, 2026
Wararka

Daawo: Senator Sareedo oo live ka soo gashay xarunta BF – Maxaa ka socda?

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Senator Sareedo Jayte oo ka tirsan Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo live kasoo dhex-gashay xarunta Villa Hargeysa oo uu ka socdo shir ay leeyihiin labada Gole ayaa soo tabisay waxa meesha ka jira, maadaama weli xiisad ay ka taagan tahay Baarlamaanka.

Sareedo oo soo bandhigtay muuqaalka guud ee xarunta ayaa muujinayo xaalad weli ka taagan gudaha, inkastoo ciidankii laga saaray golaha dhexdiisa.

Senatoradda ayaa sheegtay in xildhibaannada ay ku mashquulsan yihiin anisixinta Dastuurka, isla markaana ay rabaan muddo kordhin laba sano ah, balse iyadu ay taasi kasoo horjeedo, sida ay ka sheegtay muuqaalka.

“Aniga labo bilood ayaa ii hartay kaliya, laakiin Xildhibanada ansixinaya Dastuurka waxay aaminsan yihiin in laba sano u hartay” ayay tiri Sareedo.

Marka aad si guud u fiiriso xaaladda ayaa yare ka deggan sidii hore, waxaana kulanka maanta aan xaadirin inta badan xubnaha mucaaradka, iyada oo ku dhawaad 50 mudane la ganaaxay 12 kulan oo xiriir ah, sababo la xiriira ku lug lahaanshaha qalalaasihii ugu dambeeyay ee ka dhacay Xarunta Villa Hargeysa.

Guddoonka sare ee Baarlamaanka ayaa toos u guda galay ansixinta ajendaha, waxaana hadda xidhibaannada ay ka doodayaan qodobo ka mid ah cutubka 4-aad ee Dastuurka KMG ka ah, iyagoo kadib usii gudbi doono 5-aad ilaa 9-aad.

Xildhibaannada muxaafadka oo la wareegay aqlabiyadda Baarlamaanka ayaa hada jeedinaya khudbado, iyaga oo u ololeynayo wax ka beddalka Dastuurka.

Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad xasaasi ah, waxaana dib u dhacay wada-hadalladii la filayay inay u bilowdaan Villa Somalia iyo Golaha Mustaqbalka oo qorshuhu ahaa in heshiis ay ku garaan labada dhinac.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Cabdiraxmaan Cirro oo ku dhowaaqay in shirkad Israel laga leeyahay ay siinayaan….
QORAALKA XIGA
Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis cusub oo lagu dhisayo…
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved