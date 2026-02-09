28.9 C
Mogadishu
Monday, February 9, 2026
Wararka

Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis cusub oo lagu dhisayo…

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Jabuuti (Caasimada Online) – Dowaldaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa maanta kala saxiixday heshiis is-afgarad oo muhiim ah, kaas u dhexeeyay wasaaradaha waxbarashada labada dal, waxaana qalinka ku duugay Wasiir Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo dhiggiisa Mudane Nabiil Maxamed Axmed

Heshiiskan ayaa ah mid lagu xoojinayo iskaashiga Soomaaliya iyo Jabuuti ee dhinaca tacliinta sare iyo cilmibaarista, sida lagu sheegay warsaxaafadeedka,,

Sidoo kale, ujeedada ugu wayn ayaa ah in ladhiso hannaan rasmi ah oo fududeynaya isweydaarsiga tacliimeed iyo cilmiyeed ee u dhexeeya jaamacadaha iyo hay’adaha tacliinta sare ee labada dal.

Hoos ka akhriso nuxurka heshiiska;-

Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Wasaaradda Tacliinta Sare iyo Cilmibaarista ee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta si rasmi ah u kalasaxiixday Heshiis Isafgarad (MoU) oo lagu xoojinayo iskaashiga labada dal ee dhinaca tacliinta sare iyo cilmibaarista.

Heshiiskan oo maanta lagu saxiixay Magaalada Muqdisho,  ayaa ujeeddadiisu tahay in ladhiso hannaan rasmi ah oo fududeynaya isweydaarsiga tacliimeed iyo cilmiyeed ee u dhexeeya jaamacadaha iyo hay’adaha tacliinta sare ee labada dal.

Heshiisku wuxuu diiradda saarayaa qodobbada soo socda:

  • Isweydaarsiga ardayda, macallimiinta jaamacadaha iyo cilmibaarayaasha;
  • Taageeridda tababarro iyo barnaamijyo cilmibaaris oo muddo gaaban ah;
  • Abaabulka shirar, aqoon-is-weydaarsiyo iyo siminaaro wadajir ah;
  • Hirgelinta barnaamijyo shahaado-wadaag ah (Bachelor, Master iyo PhD);
  • Fududeynta arrimaha deeqaha waxbarasho iyo aqoonsiga shahaadooyinka.

Labada dal ayaa sidoo kale ku heshiiyay in la ilaaliyo xuquuqda hantida aqooneed (Intellectual Property) ee ka dhalata cilmibaarista wadajirka ah, iyadoo la raacayo shuruucda qaran iyo heshiisyada caalamiga ah.

Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir, ayaa sheegay in heshiiskani uu xoojinayo xiriirka taariikhiga ah ee walaaltinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti, isla markaana uu kor u qaadayo tayada waxbarashada sare iyo horumarinta cilmi-baarista dalka.

Dhankiisa, Mudane, Nabiil Maxamed Axmed, Wasiirka Wasaaradda Tacliinta Sare iyo Cilmibaarista ee Jamhuuriyadda Jabuuti, ayaa carrabka ku adkeeyay in iskaashigan uu fursado ballaaran u abuuri doono ardayda iyo macallimiinta labada dal, islamarkaana uu gacan ka geysan doono kobcinta aqoonta iyo horumarka gobolka.

Heshiiskan wuxuu ka tarjumayaa dadaalka joogtada ah ee labada dowladood ay ugu jiraan xoojinta iskaashiga istaraatiijiyadeed iyo horumarinta mustaqbalka jiilasha soo koraya.

 

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Daawo: Senator Sareedo oo live ka soo gashay xarunta BF – Maxaa ka socda?
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved