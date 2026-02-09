Soomaaliya iyo Jabuuti oo kala saxiixday heshiis cusub oo lagu dhisayo…

Jabuuti (Caasimada Online) – Dowaldaha Soomaaliya iyo Jabuuti ayaa maanta kala saxiixday heshiis is-afgarad oo muhiim ah, kaas u dhexeeyay wasaaradaha waxbarashada labada dal, waxaana qalinka ku duugay Wasiir Faarax Sheekh Cabdulqaadir iyo dhiggiisa Mudane Nabiil Maxamed Axmed
Heshiiskan ayaa ah mid lagu xoojinayo iskaashiga Soomaaliya iyo Jabuuti ee dhinaca tacliinta sare iyo cilmibaarista, sida lagu sheegay warsaxaafadeedka,,
Sidoo kale, ujeedada ugu wayn ayaa ah in ladhiso hannaan rasmi ah oo fududeynaya isweydaarsiga tacliimeed iyo cilmiyeed ee u dhexeeya jaamacadaha iyo hay’adaha tacliinta sare ee labada dal.
Hoos ka akhriso nuxurka heshiiska;-
Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Wasaaradda Tacliinta Sare iyo Cilmibaarista ee Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa maanta si rasmi ah u kalasaxiixday Heshiis Isafgarad (MoU) oo lagu xoojinayo iskaashiga labada dal ee dhinaca tacliinta sare iyo cilmibaarista.
Heshiiskan oo maanta lagu saxiixay Magaalada Muqdisho, ayaa ujeeddadiisu tahay in ladhiso hannaan rasmi ah oo fududeynaya isweydaarsiga tacliimeed iyo cilmiyeed ee u dhexeeya jaamacadaha iyo hay’adaha tacliinta sare ee labada dal.
Heshiisku wuxuu diiradda saarayaa qodobbada soo socda:
- Isweydaarsiga ardayda, macallimiinta jaamacadaha iyo cilmibaarayaasha;
- Taageeridda tababarro iyo barnaamijyo cilmibaaris oo muddo gaaban ah;
- Abaabulka shirar, aqoon-is-weydaarsiyo iyo siminaaro wadajir ah;
- Hirgelinta barnaamijyo shahaado-wadaag ah (Bachelor, Master iyo PhD);
- Fududeynta arrimaha deeqaha waxbarasho iyo aqoonsiga shahaadooyinka.
Labada dal ayaa sidoo kale ku heshiiyay in la ilaaliyo xuquuqda hantida aqooneed (Intellectual Property) ee ka dhalata cilmibaarista wadajirka ah, iyadoo la raacayo shuruucda qaran iyo heshiisyada caalamiga ah.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Faarax Sheekh Cabdulqaadir, ayaa sheegay in heshiiskani uu xoojinayo xiriirka taariikhiga ah ee walaaltinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti, isla markaana uu kor u qaadayo tayada waxbarashada sare iyo horumarinta cilmi-baarista dalka.
Dhankiisa, Mudane, Nabiil Maxamed Axmed, Wasiirka Wasaaradda Tacliinta Sare iyo Cilmibaarista ee Jamhuuriyadda Jabuuti, ayaa carrabka ku adkeeyay in iskaashigan uu fursado ballaaran u abuuri doono ardayda iyo macallimiinta labada dal, islamarkaana uu gacan ka geysan doono kobcinta aqoonta iyo horumarka gobolka.
Heshiiskan wuxuu ka tarjumayaa dadaalka joogtada ah ee labada dowladood ay ugu jiraan xoojinta iskaashiga istaraatiijiyadeed iyo horumarinta mustaqbalka jiilasha soo koraya.