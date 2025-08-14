Shakiga soo dhex-galay madaxda mucaaradka oo si weyn looga fal-celiyay

Muqdisho (Caasimada Online) – Fal-celin xooggan ayaa ka dhalatay kala shaki haatan soo kala dhex-galay xubnaha Madasha Samatabixinta ee mucaaradka, kadib markii xalay ay ku kala tageen shir gaar ah oo ay yeesheen, kaas oo kusoo dhammaaday natiijo la’aan.
Markii ay shalay ka soo baxeen xarunta Villa Somalia, waxay si toos ah u tageen guriga hoggaamiyaha Madasha Shariif Sheekh Axmed, halkaas oo ay ku yeesheen shir gaar ah, kaas oo ay xubnaha mucaaradka isku raaci waayeen hanaanka loo dhigayay war-saxaafadeedka laga soo saarayo kulankii fashilmay ee ay la yeesheen Madaxweyne Xasan.
Sidoo kale waxaa soo baxday inay jiraan rag ka tirsan mucaaradka oo raadinaya kursiga Ra’iisul wasaaraha dalka, sida uu shaaciyay Xildhibaan Maxamed Cali Cumar (Caana-nuug) oo ka tirsan Xisbiga Himilo Qaran ee Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Xildhibaanka ayaa shaaca ka qaaday in xubnahaasi ay fashiliyeen shirkii xalay, kuwaas oo loo ballan qaaday in Ra’iisul wasaare iyo safiir la siinayo, sida uu ku sheegay qoraal uu soo saaray.
Haddaba sidee looga fal-celiyay kala shakiga soo kala dhex-galay mucaaradka?
Maxamed Cali Caraaye: “Waa danleey calooshood u shaqeestayaal ah maxaa ka dhigay maalin kasta kuwa soo taagan?”.
Muxudiin Xasan: “Kaligood may mucaarad iyo muxaafad noqdeen?”.
Xasan Maxamed Xasan: “Niman aan iyagu heshiis ehayn miyaa heshiis cid kali la gali kara?”.
Dahraan Cabdi: “Dad sidaan ah oo war-saxaafadeed ku heshiin waayey dal ma samatabixi karaan?.
Maxamed Cabdi: “Ma laga dhex qadeeyay ar Villada caadi ma ahan”.
Xuseen Xasan Xuseen: “Samatabixin ma ahane waa sun qasayaal ee kuwaan dalka halaga qabto”.
Xasan Cabdi Jaamac: “Waxaan mucaarad ma ahane danihiina raacda dhaha, dan uma hayaan shacabka Soomaaliyeed”.