Shariif oo shaaciyay arrin ay isfaham ka gaareen Xasan Sheekh

By Guuleed Muuse

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa war kasoo saaray kulan uu shalay Madaxtooyada Qaranka kula yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.

Shariif ayaa waxa uu shaaciyay in kulankaas ay madaxweynaha iskula qaateen in si deg deg ah u qabsoomo kulan ay isku arki doonaan siyaasiyiintii horay u diiday heshiiskii 27-kii May ay soo saareen Golaha Wadatashiga Qaran.

Kulanka Shariif iyo Xasan ayaa ahaa kulankii labaad ee noociisa ah, kadib markii ay siyaasiyiintii mucaaradka ay meel adag iska taageen heshiiskii u dambeeyay ee Golaha, kaasi oo wax ka bedel loogu sameeyay hanaanka doorashooyinka dalka.

“Aniga iyo Madaxweyne Xasan Sheekh waxaan Madaxtooyada ku yeelanay kulan gaar ah. Aniga iyo Madaxweyne Xasan Sheekh waxaan isku raacnay in shirkaas u qabsoomo si deg deg ah, ayna ka soo qayb galaan siyaasiyiintii soo saaray warmurtiyeedkii looga soo horjeeday heshiiskii GWQ,” ayuu Shariif Sheekh Axmed ku yiri qoraal uu soo saaray.

Madaxweynihii hore ee dalka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha ay ka wada-hadleen xaalada dalka iyo arrimaha lagu kala aragtida duwan yahay.

Kulanka madaxweyne Xasan iyo Shariif ayaa hordhac u ah kulamo siyaasadeed oo maalmaha soo socda uu bilaabayo madaxweynaha Soomaaliya.

Xogta aan helnay waxay sheegeysaa in madaxweynuhu uu casuumay xubno ka mid ah saamileyda siyaasadda, gaar ahaan xubnihii ka ay Midowga Musharaxiinta isku baheysteen, markii uu talada joogay Farmaajo.

Siyaasiyiin uu ku jiro Ra’iisul Wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre ayaa todobaadkaan Muqdisho imaanaya, kuwaas oo Madaxweyne Xasan Sheekh uu casuumay, sida ay ogaatay Caasimada Online.

Madaxweynaha ayaa siyaasiyiintaan kala xaajoon doona tabashada ay ka qabaan hoggaaminta dalka iyo nidaamka ay uu doonayo in la qaato ee dhawaan ku soo baxay heshiiskii golaha wadatashiga qaran.

Si kastaba, Sheekh Shariif ayaa madaxweynaha horey uga codsaday inuu isugu yeero siyaasiyiinta kale ee saamileyda siyaasadda, si ay u soo bandhigaan dooda ay ka qabaan heshiis siyaasadeed ee 27-kii May ay soo saareen Golaha Wadatashiga Qaran.