Sidee tahriibayaasha Soomaalida u sababeen xil ka qaadista wasiir Mareynkan ah?

Madaxweynehii hore Donald Trump ayaa si weyn ugu ololeynaya in dowladda bedeshay ay ku fashilantay xakamaynka qulqulka dadka soo-galootiga ah.

Aqalka Congress-ka ayaa si dirqi ah ugu codeeyay in xilka laga xayuubiyo xoghayihii amniga gudaha Alejandro Mayorkas, taasoo ka dhigaysa in uu noqdo xubintii ugu horeysay ee golaha wasiirada ee wajaheysa xil ka qaadis muddo ku dhow 150 sano.

Dadka ka soo horjeeda Mayorkas ayaa ku eedeeyay in aanu ka soo bixin dhaartii uu ku dhaartay ee ahayd in uu si wanaagsan oo daacad ah u gudan doono waajibaadkii xafiiskiisa isaga oo ku guul daraystay in uu wax badan ka qabto sugidda xuduudaha.