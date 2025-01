Somaliland oo sheegtay in aysan cadaab u galeyn ictiraaf dartiis

By Guuleed Muuse

Hargeysa (Caasimada Online) – Xukuumadda Somaliland ayaa sheegtay in ictiraafka ay sanadaha badan raadineyso aysan u galeyn naar, iyo inay dhibaato mutaan dadkeedu.

Wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Cabdiraxmaan Daahir Aadan oo shalay khudbad ka jeediyay baarlamaanka Somaliland ayaa arrintaan dul istaagay, isagoo caddeeyay inay mudnaanta koowaad siinayaan sidii ay Somaliland aqoonsi u heli laheyn, iyadoo dhibaato u keenayn dalka iyo dadka.

Wasiirka oo markaas ka hadlayey arrinta ku saabsan heshiiskii is-afgarad ee sanadkii hore gaareen Somaliland iyo Itoobiya ayaa sheegay in uusan heshiiskaas ahayn mid daah-furan.

“Waxay Itoobiya tiri; waxaynu ka fikiraynaa ictiraafka marka aynu helno xeeb, meel ay yiraaahdeen Somaliland baanu aqoonsanaynaa ma jirto,” ayuu yiri wasiirka mar uu ka jawaabayay su’aal ay guddida arrimaha dibadda ee baarlamaanka ay heshiiskan ka weydiiyeen.

Heshiiskan ayuu sheegay in xukuumadda cusub iyo baarlamaankuba ay dib u eegis ku sameeyn doonaan, maadaama uu ku jiro mad-madow badan oo u baahan in si taxadar leh looga fiirsado.

“Waxaynu sameyn doonaa wax walb sidii aynu aqoonsi u heli lahayn, laakiin ictiraaf cadaab ku geli mayno, dadkeenana baabi’in mayno, waa in ictiraafku noqdaa mid faa’ido u leh danta Somaliland iyo danta dalkaas ee aqoonsiga bixinaya,” ayuu yiri wasiirka.

Waxa uu intaasi kusii daray “Wax macno ah ma leh in dalkeenii dal kale laga iibiyo oo dad kale u ogolaano in ay kheyraadkeena iyo nolosheenna maamulaan, kaliyana in la yiraahdo waanu idin aqoonsanay.”

Inkasta oo aanu jirin dal aqoonsaday Somaliland, haddana Somaliland ayaa muujisay inay leedahay wax kasta oo uu waddan u baahan yahay, iyadoo dhawr iyo soddonkii sanno ee u dambeeyey ka qabsoomeen doorashooyin loo arkayey inay yihiin kuwii ugu dimuquraadiga badnaa ee ka dhaca gobolka.