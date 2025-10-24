SOOMAALIYA, Itoobiya iyo Eritrea oo loo aqoonsaday…

Muqdisho (Caasimada Online) – Dalalka Ethiopia, Soomaaliya iyo Eritrea ayaa loo aqoonsaday inay yihiin waddammo ay si weyn ugu howlgalaan dadka dadka tahriibiya, kuwaasoo adeegsada waddooyin halis ah si ay u fududeeyaan socdaalka sharci-darrada ah.
Sida ku cad xogta Hay’adda Caalamiga ah ee Socdaalka (IOM), waxaa kordhay socdaalka shaqo doonka ah ee sharci-darrada ah ee mara Jidka Bari — kaasoo isku xira Ethiopia, Jabuuti, Soomaaliya iyo Yemen — siddeeddii bilood ee ugu horreysay sanadkii 2025.
Hay’adda IOM ayaa jidkan ku tilmaantay mid ka mid ah marinada socdaalka ee ugu mashquulka badan uguna khatarta badan caalamka, ayna isticmaalaan boqollaal kun oo tahriibayaal ah.
Nihan Erdogan, oo ah agaasime ku-xigeenka gobolka ee IOM u qaabilsan Bariga, Geeska, iyo Koonfurta Afrika, ayaa tiri: “Dabagalka aan samaynay wuxuu muujinayaa in muwaadiniinta ka socda Ethiopia iyo Soomaaliya ay yihiin kuwa ugu badan ee ku lug leh tahriibka sharci-darrada ah. Taasi waa bariga Geeska Afrika. Dadka kale ee gobolka waxay sidoo kale doortaan inay u socdaalaan waddamada koonfurta, halkaasoo ay ka jiraan dhaqaale dakhligoodu dhexdhexaad yahay oo bixiya fursado shaqo,” ayay tiri Ms Erdogan oo ka hadlaysay kulanka 3-aad ee ku saabsan Shaqaalaha, Shaqada, iyo Socdaalka Shaqaalaha. Shirkaas waxaa isugu yimid dalalka xubnaha ka ah Urur Goboleedka Horumarinta (Igad) oo ku kulmay Nairobi.
Warbixin shirka lagu soo bandhigay ayaa lagu sheegay in shaqo la’aantu ay dhallinyaro badan u nugleysay ballanqaadyo been ah oo la xiriira shaqooyin laga helayo dibadda.
Warbixintu waxay muujisay in tirada dadka maray Jidka Bari ay ka kordheen 178,300 sanadkii 2024 ayna gaareen 238,000 bishii Juun 2025. Hay’adda IOM ayaa kororkan ku sababaysay dhibco cusub oo lagu dego oo laga sameeyay magaalada Ta’izz ee dalka Yemen — taasoo ah waddo sharci-darro ah oo ay tahriibiyeyaashu u adeegsadaan inay kaga dhuuntaan laamaha xuduudaha — iyo koror dhexdhexaad ah (lix boqolkiiba) oo ku yimid tirada dadka ka dhoofaya Ethiopia.
Xogta IOM waxay kaloo muujineysaa in 55,700 oo muhaajiriin Ethiopian ah si qasab ah looga soo celiyay dalka Saudi Arabia, taasoo ah qiyaastii 2 boqolkiiba wax ka yar tiradii sanadkii hore.
“Si kastaba ha ahaatee, waxaa kordhay soo celinta wiilasha (+31 boqolkiiba) iyo gabdhaha (+18 boqolkiiba). Tirada dadka la soo celiyay ayaa si weyn u korodhay intii u dhaxaysay rubucii hore (12,800) iyo rubucii labaad (42,950) ee sanadka. Dadka la soo celiyay badankood waxay u jiheysteen gobollada ay colaaduhu saameeyeen ee Amhara (36 boqolkiiba), Tigray (35 boqolkiiba), iyo Oromia (25 boqolkiiba), kuwaasoo sidoo kale hoy u ah dad barakacayaal ah oo aad u tiro badan (1.7 milyan).”
Tirada muhaajiriinta sida iskood ah u soo laabtay ayaa ka korodhay 7,400 sanadkii 2024 waxayna gaartay 12,000 bishii Juun 2025.
Ms Erdogan waxay sheegtay in 78 muhaajiriin ah ay dhinteen ama la waayay — 66 waxay ku geeriyoodeen Jabuuti, 11 Yemen, iyo hal qof Soomaaliya — intii u dhaxaysay Abriil iyo Juun 2025, xilli ay ku safrayeen Jidka Bari.
“Laga soo bilaabo Juun 2025, 348 muhaajiriin ah ayaa ku dhintay ama lagu la’yahay Jidka Bari, marka la barbar dhigo 310 qof oo isla muddadaas dhintay sanadkii 2024,” ayay tiri.
Dalka Ethiopia — oo lagu tilmaamo inuu leeyahay xuduudo daloola oo fududeeya tahriibka sharci-darrada ah — ayaa dib u cusbooneysiiyay sida ay uga go’an tahay horumarinta is-dhexgalka gobolka, fududeynta socdaalka shaqaalaha ee badqaba, iyo ilaalinta xuquuqda iyo daryeelka shaqaalaha muhaajiriinta ah ee ku sugan gobolka IGAD.
Ururka IGAD wuxuu ka kooban yahay dalalka Kenya, Soomaaliya, Uganda, South Sudan, Ethiopia, Sudan, Jabuuti, iyo Eritrea. Dhammaan waddamadan waxay la daalaa-dhacayeen sidii ay u xakameyn lahaayeen qulqulka dhallinyarada xirfadda-dhexaadka ah ee u jihaysta waddamada Khaliijka si ay shaqo uga raadsadaan.
Dadkii ka hadlay shirka ayaa hoosta ka xarriiqay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo sharciyada socdaalka shaqaalaha ee gobolka.
Doodaha ayaa diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin mushahar yarida, khataraha la xiriira socdaalka, iyo xuduudaha daloola ee kumanaan qof u bandhiga dhiig-miirasho ay u geystaan loo-shaqeeyayaal aan damiir lahayn. Arrintan waxaa suurtageliyay la’aanta sharciyo ku habboon oo maamula socdaalka shaqaalaha.
Dr Workneh Gebeyehu, xoghayaha fulinta ee IGAD, ayaa sheegay in malaayiin muwaadin oo gobolka ka soo jeeda ay sanad walba u shaqo doontaan Bariga Dhexe, Khaliijka, iyo meelo ka baxsan — iyagoo inta badan aan tixgelin khataraha ku gedaaman.
“Hase ahaatee, dad aad u badan, oo uu quus ku riixayo, ayaa naftooda halis ku geliya marinno dilaa ah sida Badda Cas, oo galaafatay nolosha in ka badan 3,400 oo qof 10-kii sano ee la soo dhaafay. Annagoo ah IGAD, waa inaan u xaqiijinnaa xaalado caddaalad ku dhisan shaqaalaheenna dibadda jooga, isla markaana aan shaqo abuur ka samaynaa dalkeenna si ay dadkeennu ugu barwaaqoobaan halkii ay u dhasheen.”
Wasiirrada Shaqaalaha ayaa ku tilmaamay socdaalka shaqo ee sharci-darrada ah “bam saacadaysan” oo u baahan wax ka qabasho degdeg ah iyo ka go’naansho lagu xaqiijinayo socdaal badqaba, sharaf leh, oo si wanaagsan loo maamulo oo ka dhaca gobolka iyo meelaha ka baxsan.
Wasiirka Shaqada ee Kenya, Dr Alfred Mutua, ayaa sheegay in gobolku ay waajib ku tahay inuu isku xiro arrimaha shaqaalaha, shaqooyinka, iyo xuquuqul insaanka.
“Waxaa jira dhallinyaro badan oo aqoon leh balse shaqo la’aan ah. Waxaan rabnaa inaan doodda u weecinno sidii dadku ay shaqo ugu aadi lahaayeen dibadda, dibna ugu soo laaban lahaayeen, loogulana dhaqmi lahaa si habboon. Waa inay helaan shaqooyin wanaagsan, si fiican loo siiyo mushaar, ayna helaan heerar la isku halleyn karo oo dhanka xuquuqul insaanka ah,” ayuu yiri Dr Mutua.
“Waa inaan wax ka qabannaa ka ganacsiga dadka si aan dadka looga faa’iideysan oo kaliya sababtoo ah waa dad quus ah.”
Dr Workneh wuxuu ku dhiirrigeliyay in la sameeyo nidaam fiiso mideysan.
“Arrintan kuma cusba adduunka, waxna u dhimayso amniga iyo madax-bannaanida dalalka xubnaha ka ah. Waxaa looga jeedaa in lagu fududeeyo socdaalka shaqaalaha oo noqda mid hufan oo waxtar leh,” ayuu yiri.