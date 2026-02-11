Soomaaliya oo ku guuleysatay ka mid noqoshada…

Addis Ababa (Caasimada Online) – Soomaaliya ayaa loo doortay inay ka mid noqoto Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika (PSC) muddada 2026–2028, taasoo ah guul taariikhi ah oo muujineysa horumarka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo dib u soo noqoshadeeda kaalinta ay ku lahayd saaxadda qaaradda iyo tan caalamkaba.
Doorashadan waxay muujineysaa in Soomaaliya ay dib u heshay kalsoonida beesha caalamka iyo xubinimada firfircoon ee arrimaha nabadda iyo ammaanka.
Dowladda Soomaaliya ayaa u mahadcelisay dhammaan dalalkii taageeray una codeeyay musharaxnimadeeda. “Taageeradan wadajirka ah waxay muujineysaa iskaashi xooggan iyo aragti mideysan oo ku wajahan Afrika nabdoon, xasilloon, isla markaana barwaaqo ah”
Doorashada Soomaaliya ayaa ah fursad lagu xoojinayo xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga ka dhexeeya dalalka xubnaha ka ah Midowga Afrika, iyadoo ku biirista Golaha Nabadda iyo Ammaanka ay Soomaaliya siinayso cod iyo awood ay ku saameyn karto go’aannada muhiimka ah ee la xiriira nabadda, xasilloonida, iyo xalinta khilaafaadka qaaradda.
Waxay sidoo kale u oggolaaneysaa Soomaaliya inay kaalin muuqata ka qaadato qorsheynta iyo hirgelinta siyaasadaha la xiriira nabad-dhisidda, difaaca xuquuqda aadanaha, iyo ka hortagga khataraha amni ee gobolka.
Doorashadan ayaa sidoo kale kor u qaadaysa sumcadda Soomaaliya ee caalamka, iyada oo muujineysa in dalka uu si tartiib-tartiib ah uga soo kabanayo caqabadihii amni iyo siyaasadeed ee soo maray.
Si kastaba, xubinnimada Soomaaliya ee Golaha Nabadda iyo Ammaanka ee Midowga Afrika waa tallaabo muhiim ah oo ka tarjumaysa in Soomaaliya ay diyaar u tahay mas’uuliyad iyo hoggaan dhab ah, kana qeybqaata nabadda, horumarka, iyo wadajirka Afrika.