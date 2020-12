Soomaaliya oo qoraal ka dhan ah Kenya u gudbisay IGAD iyo go’aan ka soo baxay IGAD

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay qoraal ka dhan ah dowladda Kenya u gudbisay Ra’iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduuk, oo ah shir guddoonka madaxda IGAD.

Lama soo bandhigin nooca qoraalka ay Soomaaliya ka gudbisay Kenya, balse wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa twitter-keeda ku baahisay qoraalkii loogu soo jawaab celiyey Soomaaliya, kaas oo tilmaamaya in madaxda IGAD la isugu balamiyey shir todobaad kadib ka furmaya Jabuuti, oo arrintan looga hadlayo.

“Iyadoo laga jawaabayo dhambaalka ka dhanka Kenya ee ay Dowladda Federaalka Soomaaliya u gudbisay Mudane Cabdalla Xamduuk, Ra’iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Sudan ahna Shir-guddoonka Madaxda IGAD, ayaa Urur goboleedka IGAD waxa uu shir madaxeed ku qabanayaa Jabuuti 20 December,” ayaa lagu yiri qoraalka.

In response to the Federal Government of #Somalia letter against #Kenya, which was submitted to H.E. Abdalla Hamdok, PM of the Republic of #Sudan & the Chair of the #IGAD Assembly of Heads of State and Government, the IGAD will hold a summit in #Djibouti on Dec 20 on this matter.

