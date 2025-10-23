Soomaaliya oo si rasmi ah ugu biirtay…

Berlin (Caasimada Online) – Wasiirka Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ayaa si rasmi ah u shaaciyay in Soomaaliya ay ku biirtay Kooxda Bahwadaagta Qaramada Midoobay ee Cimilada iyo Amniga (UN Group of Friends on Climate and Security).
Bahwadaagtan ayaa waxay ka kooban tahay 78 xubnood, kuwaas oo ay ku jiraan 77 dal iyo Wakiillada Midowga Yurub (EU Delegation).
Wasiirka Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada ee XFS, Mudane Bashiir Maxamed Jaamac ayaa ku biirista Bahwadaagta QM ee Cimilada iyo Amniga shaaciyay xilli uu maanta ka qeyb-galay Shirka Cimilada iyo Amniga ee Berlin (Berlin Climate and Security Conference 2025).
Shirweynahan ayaa lagu qabtay xarunta Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Jamhuuriyadda Federaalka Jarmalka.
Shirkan oo ay isugu yimaadeen wasiirro, madax ka socotay Midowga Yurub, Qaramada Midoobay iyo khubaro caalami ah ayaa lagu falanqeeyay xiriirka u dhexeeya isbeddelka cimilada iyo amniga.
Waxaa si gaar ah diiradda loo saaray habka dalalka dunidu u mideyn karaan dadaallada lagu xoojinayo xalalka nabadda ee adkaysiga u leh cimilada (climate-resilient peace solutions).
Wasiir Bashiir Maxamed Jaamac ayaa sidoo kale ka qeyb-galay dood muhiim ah oo diiradda lagu saaray saameynta cimilada iyo amniga ee dalalka nugul.
Wasiirka ayaa hoosta ka xarriiqay sida uu dalka Soomaaliya uga go’an yahay inuu door firfircoon ka qaato dadaallada caalamiga ah ee la xiriira amniga iyo isbeddelka cimilada.
Sidoo kale wuxuu xusay in Dowladda Soomaaliya ay xoogga saarayaan dhisidda adkeysiga bulshada iyo yareynta saameynta isbeddelka cimilada ee dalka.