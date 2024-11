Tobanaan Falastiiniyiin ah oo mar kale lagu dilay Gaza

By Guuleed Muuse

Gaza (Caasimada Online) – Saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa sheegay in Khamiistii ay milateriga Israa’iil duqeeyeen ugu yaraan shan guri oo dad badan ay ku sugnaayeen oo ku yaalla waqooyiga Gaza.

Dhaqaatiirta ayaa sheegay in wali ay socdaan howlaha samata bixinta iyada oo laga cabsi qabo in dad badan ay ku hoos jiraan burburka. Ilo wareedyada qaar ayaa sheegaya in ugu yaraan 57 qof lagu dilay duqeymahaasi.

Millatariga Isra’il wali jawaab deg deg ah kama aysan bixin duqeymaha Khamiista maanta ah.

Goor sii horreysay oo Arbacadi shalay aheyd, saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa sheegay in duqeymo ay ciidamada Isra’il ka geysteen qeybo kala duwan oo Gaza ah lagu dilay ugu yaraan 48 qof.

Saraakiisha caafimaadka Gaza waxay sheegeen in meelaha dadka lagu dilay ay ka mid ahaayeen guryo iyo iskuullo ay ku noolyihiin barakacayaal oo ku yaalla bartamaha Gaza, madaafiic lagu garaacay isbitaal ku yaalla waqooyiga Gaza iyo duqeymo loo geystay deegaannada Al-Mawasi iyo Rafah ee koofurta Gaza.

Ku dhawaad 44 kun oo Falastiiniyiin ah ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka Gaza tan iyo bishi October ee sanadki hore.