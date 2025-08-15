Trump iyo Putin oo kulmaya iyo Midowga Yurub oo qaba walaac xooggan

Washington (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump iyo Madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin ayaa yeelan doona shir si weyn loo wada sugayo oo ka dhici doona gobolka Alaska, halkaas oo diiradda lagu saari doono dagaalka Ukraine.
Aqalka Cad ayaa sheegay in Madaxweyne Trump uu doonayo inuu tijaabiyo dhammaan fursadaha suuragalka ah si loo helo xal lagu soo afjaro colaadda Ukraine. Kulankan ayaa noqonaya midkii ugu horreeyay ee fool ka fool ah ee labada hoggaamiye yeeshaan muddo lix sano ah.
Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelensky ayaa si cad uga reeban wada-hadallada, inkastoo uu marar badan codsaday inuu ka qayb-galo. Zelensky ayaa ka digay in go’aanno laga gaaro mustaqbalka dalkiisa isaga oo maqan aysan wax qiimo ah yeelan doonin.
Shirka Alaska ee dhexmaraya Donald Trump iyo Vladimir Putin ayaa soo jiitay dareen caalami ah, waxaana caasimadaha Yurub laga dareemayaa dhaq-dhaqaaq diblomaasiyadeed oo xooggan ka hor kulanka.
Shirka oo loo qorsheeyay in uu dhaco maanta oo Jimca ah ayaa la filayaa inuu diiradda saaro khilaafka ka taagan Ukraine, isagoo leh saameyn ballaaran oo ku saabsan Iskaashi ka dhexeeya Mareykanka iyo dalalka Yurub ee dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha, ammaanka iyo xiriirka caalamiga ah.
Hoggaamiyeyaasha Yurub ayaa muujiyay rajo taxaddar leh iyagoo hoosta ka xariiqay baahida loo qabo in la ilaaliyo danaha amniga qaaradda.
Inta badan dalalka Midowga Yurub ayaa taageeray dadaalka Washington ee ku aaddan ka qayb-galka Ruushka ee wada-hadallada nabadda, iyagoo isla garanayo in heshiis kasta oo ka soo baxa Alaska uu ilaalinayo madax-bannaanida Ukraine.
Inkastoo shirka Alaska uu yahay dadaal Mareykanka iyo Ruushka u dhexeeya, dalalka Yurub ayaa si cad isu diyaarinaya inay muujiyaan danahooda istiraatiijiyadeed.