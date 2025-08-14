Daawo: Janan oo soo bandhigay sarkaal muhiim ah oo ka soo goostay Axmed Madoobe

Beledxaawo (Caasimada Online) – Taliyaha Nabad Sugidda ee Gobolka Gedo Cabdirashiid Janan ayaa qabtay shir jaraa’id oo Axmed Madoobe, uu si weyn ugu eedeeyey, isagoo soo bandhigay waxa ay isku hayaan ninkaas, xilli uu la hadlaayey saraakiil ka soo goosatay Axmed Madoobe oo ku biirtay ciidanka dowladda.
Sarkaal lagu magacaabo Korneyl Maxamed Canjeex ayaa hoggaaminaya Ciidanka ka soo goostay Jubbaland ee maanta lagu soo bandhigay xero UK, Beledxaawo, iyagoo ku biiray garabka dowladda ee Cabdirashiid Janan.
Cabdirashiid Janan ayaa sheegay in shacabka gobolka Gedo ay fahmeen waxa uu ugu yeeray “Magriga Axmed Madoobe uu ku hayo reer Jubbaland” isagoo ciidanka uga mahadceliyey sida ay u diideen inay u dagaalamaan Axmed Madoobe, iyagoo ku duulaya qaranimada Soomaaliya.
“Raggaan galabta i horfadhiya Axmed Madoobe wuxuu u soo diray inay bedelaan saraakiishii uu dagaalka geliyey oo geeriyooday, waa nagu soo biireen maanta, horaana u sheegay in wiilasheena aysan u dagaalameyn Axmed Madoobe, waa taas maanta ayuu hadalkeygii rumoobay,” ayuu yiri Cabdirashiid Janan.
Sidoo kale, wuxuu sheegay in Axmed Madoobe uu madax-furasho u heysto dadka ku nool gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya, isagoo diiday in la xoreeyo caasimadii Jubaland ee Bu’aale, sida uu hadalkiisa u dhigay.
“Jufadiisa dhulkii ay deganeed ayaa la heystaa, dadkiisa ayuu qaarna heystaa, qaarna cadowga ku daawanayaa, wuxuu leeyahay reer hebel ayaa xukunka igala wareegaya, walaalow cid xukun kaa rabta malaha ee Jubbaland adigaa qaribay oo dhibaato ku haya dadkaaga,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Janan.
Wuxuu sheegay in dowlad kasta oo Soomaaliyeed uu go’aansaday inuu la diriro isagoo isticmaalaya wiilasha Soomaaliyeed ee la jooga, kuwaas oo Janan uu sheegay inay heysato duruud dhaqaale oo aad u daran.
“Jeneraal ayaan ka dhigay, waxaa tahay Gaashaanle, laba xidiglaa tahay, ayuu leeyahay wiilashii, meel ay ka shaqeyso ma jirto darajada uu ku sasabayo wiilasha, Axmed haduu idin soo diro waad noo imaaneysan, waana nagu soo biireysaan waan hubaa, laakiin Axmed waan aqaan doqon maaha waa ogyahay taas, mana idin soo dirayo,” ayuu yiri Janan oo qoslaya, iyadoo farriintiisu ay ku socotay wiilasha ka tirsan ciidanka Axmed Madoobe.
Wuxuu sheegay in Axmed Madoobe uu heysto ciidan uu u maleeyo in aysan waxba kala ogeyn, balse wuxuu u qiray ciidamada Jubaland inay yihiin rag fursad waayey, kuwaas oo sida uu rajeeyey maalin un ay heli doonaan fursad ay uga soo baxaas safka Axmed Madoobe.
Hoos ka daawo