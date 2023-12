Villa Somalia oo shaacisay xogta shirka amniga Soomaaliya ee New York

By Guuleed Muuse

New York (Caasimada Online) – Dowladda Soomaaliya ayaa ku qabanaysa Xarunta Golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobey shir ku saabsan amniga Soomaaliya, dib-u-dhiska ciidamada iyo howl-gallada xoreynta.

Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay soo gaaray magaalada New York ee dalka Mareykanka si uu u guddoomiyo shirkan.

Shirkan waxaa ka soo qeyb-galaya 26 dal, Qaramada Midoobey, Jaamacadda Carabta, Midowga Yurub iyo kan Midowga Afrika, waxaana lagu hadlayaa arrimaha ugu muhiimsan ee amniga dalka.

La-taliyaha Amniga Qaranka, Xuseen Macalin oo faah-faahin ka bixiyey shirkaan ayaa waxa uu sheegay in saaxiibada caalamiga ah ay Soomaaliya ka aqbaleen in ay ka jawaaban baahiyaha dalka ka jira iyo dhaqaalaha ku filan in wax looga qabto.

“Waxaanu ogaanay baahiyaha dalka ka jira iyo dhaqaalaha ku filan in wax looga qabto, dalalka saaxiibada ahna waxa ay aqbaleen inay si degdeg ah uga soo jawaabaan baahiyahaas,” ayuu yiri La-taliyaha Amniga Qaranka.

Shirkaan ayaa waxaa si gaar ah loogu dul istaagi doono ajandeyaal ay kamid yihiin;

1- Horumarka iyo caqabadaha ka jira laamaha amniga Soomaaliya.

2- Qorshaha horumarinta amniga Soomaaliya.

3- Taageerada caalamiga ah ee Soomaaliya ee amniga iyo horumarka.

Soomaaliya ayaa la filayaa in dhankeeda ay u soo bandhigaan baahiyaha amni ee dalka ka jira, waxaana shacabka Soomaaliyeed ay ka dhursugayaan natiijada kulankaan ka soo bixi doonta.

Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan laga qaaday cuna-qabateyntii hubka, waxaana soo socda guulo kale oo waaweyn oo deyn cafinta ay ku jirto.

Sanadkaan inta uusan dhamaan, gaar ahaan maalmaha soo aadan waxaa lagu wadaa in Soomaaliya uu caalamku ka cafiyo deymihii uu ku yeeshay waayihii burburka.