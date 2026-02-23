28.9 C
Mogadishu
Monday, February 23, 2026
Wararka

Wafdi ka socda DF oo gaaray Dhuusamareeb + Ujeedka

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Dhuusamareeb (Caasimada Online) – Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Ayub Ismaaciil Yuusuf ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee dowlad-goboleedka Galmudug.

Wafdiga wasiirka ayaa ka kooban hawl-wadeennada wasaaradda, mas’uuliyiinta mashaariicda, khubaro iyo la-taliyeyaal farsamo oo qayb ka ah howlaha horumarinta kaabeyaasha dalka.

Mas’uuliyiinta Galmudug ayaa wafdiga si diirran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb. Soo dhaweynta waxaa ka qayb-galay Wasiirka Hawlaha Guud, Wasiirka Amniga, Wasiirka Qorshaynta, Wasiir Dowlaha Arrimaha Gudaha iyo mas’uuliyiin kale.

Wasiirka ayaa inta uu ku sugan yahay Dhuusamareeb dhagax-dhigi doona dhismaha waddada muhiimka ah ee isku xirta magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado.

Mashruucan ayaa la filayaa inuu door weyn ka qaato fududeynta isu-socodka dadka iyo gaadiidka, isla markaana kor u qaado ganacsiga iyo isku xirka bulshada deegaannadaas.

Hirgelinta mashruuca waxaa maamulaya hay’adda RIPS oo hoos timaada Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib-u-dhiska iyo Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.

Mashruuca waxaa maalgelinaya Bangiga Horumarinta Afrika iyo Midowga Yurub, iyadoo Wasaaradda Hawlaha Guud ay sii xoojin doonto dadaallada lagu horumarinayo kaabeyaasha dhaqaalaha iyo kor u qaadista adeegyada bulshada dalka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xasan oo booqanaya mid ka mid ah dowlad-goboleedyada
QORAALKA XIGA
Kadib fashilka wada-hadalkii DF iyo mucaaradka, beesha caalamka oo tallaabo qaaday
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved