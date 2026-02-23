29.9 C
Mogadishu
Monday, February 23, 2026
Wararka

Xog: Xasan oo booqanayo mid kamid Dowlad-goboleedyada + Ujeedka

By Jamaal Maxamed
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay booqasho ku tegaan gudaha magaalada Baydhaba ee xarunta KMG ka ah ee Dowlad-goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.

Ilo wareedyo xilkas ah oo ku dhow Villa Somalia ayaa innoo xaqiijiyay safarka madaxweynaha ee Baydhaba oo kusoo aadaya, xilli xasaasi ah oo ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo culus, ayna fashilmeen wada-hadalladii Golaha Mustaqbalka.

Wararka ayaa sheegaya in ujeedka safarka Xasan Sheekh uu la xiriiro daah-furka doorashooyinka goleyaasha deegaanka oo ka bilaabanaya Koonfur Galbeed, waxaana horay u tegay guddiga doorashada oo jadwaleeyay doorashadaas.

Sidoo kale, qorshaha ugu wayn ee Villa Somalia ayaa ah in saddexda Maamul-goboleed Koonfur Galbeed, Galmudug iyo HirShabelle ay ka qabato doorashooyin la la waafajinayo Dastuurka wax ka beddal lagu sameeyay ee weli dooddiisu ka socoto xarunta Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, waxaase diidan mucaaradka.

Jubbaland iyo Puntland ayaa dhankooda kasoo horjeedo qorshahan, waxayna iyaga xubnaha mucaaradka dalbanayaan in marka hore doorashooyin dadban la galiyo saddexdan maamul oo uu ka dhammaaday muddo xileedka, si loo hoggaansamo sharciga.

“Goluhu wuxuu ku adkeystay in doorashada Dowlad-goboleedyada muddo dhaafka ah la qabto, iyada oo la raacayo sida uu dhigayo Dastuurka Dowlad-goboleedyada iyo mabaadii’da Dastuurka Federaalka Soomaaliya, taa beddalkeena dowladdi waxay dooneysaa in doorashooyinka saddexda Maamul-goboleed lagu qabto sharciyad doorasho iyo habraacyo ku saleysan Dastuurka wax ka beddalkiisa la’isku haysto,” ayaa lagu yiri bayaan maanta kasoo baxay Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed.

Arrintan ayaa uga sii dareysa khilaafka ka dhashay is-waafajinta jawadalka iyo nooca doorashada dalka oo ay isku hayaan labada dhinac.

Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan taagan isgoys siyaasadeed oo xasaasi ah, iyadoo si weyn la’isugu hayaan doorashooyinka iyo arrimaha Dastuurka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Shirkii Villa Somalia oo fashilmay iyo Axmed Madoobe oo ka dhoofay Muqdisho
QORAALKA XIGA
Dowladda Soomaaliya oo si adag u cambaareysay…
Jamaal Maxamedhttp://caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved