29.9 C
Mogadishu
Monday, February 23, 2026
Wararka

Dowladda Soomaaliya oo si adag u cambaareysay…

By Guuleed Muuse
Less than 1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Muqdisho (Caasimada Online) – Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay weerarrada argagixiso ee ka dhacay gobolka Zamfara ee waqooyi-galbeed dalka Nigeria.

War-saxaafadeed kasoo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa garab istaag loogu muujiyay dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria.

Weerarradan ayaa lagu dilay in ka badan 50 qof oo rayid ah, iyadoo sidoo kalena lagu afduubay haween iyo carruur.

“Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay garab istaag u muujineysaa Dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Nigeria, waxayna tacsi tiiraanyo leh u diraysaa qoysaska ay ka geeriyoodeen dadkooda, iyadoo u rajeynaysa dhaawacyada bogsasho degdeg ah,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.

Sidoo kale, dowladda Soomaaliya ayaa ku baaqday in si degdeg ah oo shuruud la’aan ah loo sii daayo dhammaan dadka la afduubtay.

“Soomaaliya waxay taageeraysaa dadaallada ay Nigeria ku doonayso in caddaaladda la horkeeno kuwii falalkan geystay,” ayaa lagu yiri war-saxaafadeed.

Ugu dambeyntiina, dowladda Soomaaliya ayaa muujisay muhiimadda in qaaradda Afrika ay midnimo ku wajahdo argagixisada, isla markaana mudnaanta siiso ilaalinta rayidka.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Xog: Xasan oo booqanayo mid kamid Dowlad-goboleedyada + Ujeedka
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved