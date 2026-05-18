27.2 C
Mogadishu
Monday, May 18, 2026
Wararka

Waqooyi Bari oo qaaday tallaabo ka dhan ah xuska 18-ka May ee Somaliland

By Guuleed Muuse
1 min.
Bookmark
Bookmarked

Share

Laascaanood (Caasimada Online) – Ciidanka Booliiska Qeybta Gobolka Sool ee maamulka Waqooyi Bari ayaa howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Laascaanood ku soo qabtay saddex gabdhood oo lagu eedeeyay inay taageero u muujiyeen xuska Somaliland ee 18-ka May, isla markaana muuqaallo ay iska duubeen ku baahiyeen baraha bulshada.

Gabdhaha la qabtay ayaa kala ah Ismahaan Maxamed Maxamuud Ina Hinda Aadan Maxamuud oo 21 jir ah, Salma Jaamac Yuusuf Axmed oo 18 jir ah iyo Faadumo Yuusuf Axmed Geelle oo 27 jir ah, kuwaas oo lagu eedeeyay inay adeegsadeen astaamo la xiriira Somaliland, isla markaana muuqaallo taageero ah ku faafiyeen TikTok, WhatsApp iyo baraha kale ee bulshada.

Ciidanka Booliiska ayaa sheegay in Ismahaan Maxamed Maxamuud lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada iyo shacabka iska kaashadeen, kadib markii bulshada ay laamaha ammaanka la wadaageen xog ku saabsan goobta ay ku sugneyd.

Booliiska ayaa sidoo kale sheegay inay hayaan muuqaallada iyo astaamaha ay eedeysanayaashu ku baahiyeen baraha bulshada, kuwaas oo la xiriiray xuska 18-ka May iyo taageero loo muujinayay Somaliland.

War kasoo baxay Ciidanka Booliiska Qeybta Gobolka Sool ayaa lagu sheegay in saddexda gabdhood ay haatan ku jiraan gacanta hay’adaha ammaanka, isla markaana la horgeyn doono maxkamad si loogu qaado dacwad la xiriirta falalka lagu eedeeyay.

Ciidanka ayaa carrabka ku adkeeyay in cid kasta oo ku kacda falal lid ku ah amniga, xasilloonida bulshada iyo “dhiigga shuhadada” lala tiigsan doono sharciga, iyagoo xusay inaan loo dulqaadan doonin falalka ay ku tilmaameen kuwo dhaawacaya wadajirka bulshada.

Booliiska Gobolka Sool ayaa sidoo kale digniin u diray dhalinyarada, iyagoo uga digay inay ku lug yeeshaan falal ay sheegeen inay hurin karaan xiisado bulshada dhexdeeda ah, isla markaana wax u dhimaya nabadda iyo xasilloonida deegaanka.

Ugu dambeyntii, Ciidanka Booliiska ayaa shacabka iyo waalidiinta ugu baaqay inay si dhow ula shaqeeyaan hay’adaha ammaanka, kana qeyb qaataan ilaalinta amniga iyo ka hortagga falalka ay ciidamada ku tilmaameen kuwo lidi ku ah xasilloonida iyo wadajirka bulshada.

- Advertisement -
QORAALKII HORE
Safiirka Midowga Yurub oo saxday khaladkii ay sameysay ee xilka madaxweyne Xasan
QORAALKA XIGA
Xogta kulan xasaasi ah oo mucaaradka iyo beesha caalamka ku yeesheen Xalane
Guuleed Muusehttp://www.caasimada.net

Read more

Local News

Caasimada Online is a reputable and reliable source of news and information on Somalia. As the largest Somali news site, we are dedicated to providing our readers with accurate and up-to-date coverage of the country's politics, society, and culture. Founded in 2009 by a Somali-American journalist, Caasimada Online is owned by Caasimada Media Group and headquartered in Mogadishu. In addition to keeping our readers informed, we strive to promote democracy in Somalia. If you have any questions or comments, please don't hesitate to contact us at [email protected]

Important Links

Trending

Social Media

© Caasimada Online 2012 | All Rights Reserved